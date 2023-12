Dal campo. Domani la ripresa in vista del match con il Lecce. Da valutare le condizioni di Baldanzi e Guarino

Andreazzoli ha concesso tre giorni liberi alla squadra, che tornerà quindi ad allenarsi domani al Sussidiario, quando comincerà ufficialmente l’operazione Lecce. I salentini saranno ospiti al Castellani-Computer Gross Arena lunedì prossimo alle 18.30. Osservato speciale, come sempre, Tommaso Baldanzi. La speranza è quella che in questa settimana possa allenarsi con il gruppo,senza dolore alla caviglia infortunata a metà ottobre, in modo da poter essere disponibile per l’importante sfida contro il Lecce di D’Aversa. Per il resto proseguiranno il proprio lavoro di recupero Pezzella e Belardinelli, dopo i rispettivi infortuni, mentre sarà da valutare anche il giovane Guarino, che ha saltato la trasferta di Genova per un problema muscolare accusato nell’ultimo allenamento della scorsa settimana.