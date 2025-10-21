Dal campo. Gruppo al lavoro. Ignacchiti e Bianchi tornano disponibili. Nasti resta ai box

Tornato a lavoro già ieri al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, dopo il pareggio di domenica con il Venezia, l’Empoli scenderà di nuovo in campo oggi pomeriggio. Obiettivo preparare la difficile trasferta di Modena nell’anticipo di venerdì alle 20.30.

L’unico giocatore, le cui condizioni sono da valutare resta Nasti, che non è infatti stato convocato domenica scorsa per un piccolo problema muscolare. Ignacchiti (nella foto) e Bianchi, pur non essendo andati in panchina contro il Venezia, sono comunque a tutti gli effetti disponibili. Evidentemente, soprattutto per quanto riguarda Ignacchiti appena rientrato da una lieve lesione muscolare, mister Dionisi non ha probabilmente voluto forzare i tempi.

Del resto proprio le ultime gare hanno dimostrato quanto possa essere importante per l’Empoli avere la rosa al completo, viste le tante soluzioni che a partita in corso possono mantenere costante l’intensità della gara o addirittura cambiarne l’inerzia. Lo stesso Dionisi ha sottolineato come ci sarà bisogno di tutti. Affermazione condivisibile tanto nell’arco della stagione quanto nel più immediato futuro prossimo.

All’orizzonte infatti ci sono tre partite nel giro di nove giorni visto il turno infrasettimanale di martedì prossimo al Castellani contro la Sampdoria. Compattezza e lettura dei momenti della partita saranno sicuramente due degli aspetti su cui Dionisi continuerà a lavorare perché la sua squadra possa essere ancora più solida e consapevole sul campo dei ‘canarini’ emiliani.