Dal campo. Infortunati da valutare. Formazione da decidere

Azzurri subito al lavoro ieri mattina, dopo l’amara trasferta di Frosinone, con una seduta di scarico al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena. Per preparare la partita di domenica prossima alle 12.30 al Maradona mister Andreazzoli impegnerà la squadra con allenamenti quotidiani al mattino fino a sabato. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Destro (risentimento muscolare alla coscia) e Walukiewicz (distorsione alla caviglia destra), ma anche quelle di Baldanzi e Shpendi. Dopo essere rientrati a pieno regime la scorsa settimana, dai rispettivi problemi fisici, dovranno infatti alzare la propria condizione per poter dare alternative ad un reparto, quello offensivo, che continua a faticare e non poco nonostante la ritrovata vena realizzativa di Ciccio Caputo (2 reti nelle ultime 3 partite).