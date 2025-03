Dal campo. Ismajli e Anjorin, cauto ottimismo

L’Empoli ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio al Sussidiario in vista della gara di domenica prossima alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena contro la Roma. Una seduta in cui chi ha giocato a Genova ha lavorato a parte, mentre tutti gli altri hanno forzato di più. Per quanto riguarda l’infermeria c’è cauto ottimismo su Ismajli e Anjorin, le cui condizioni saranno comunque valutate giorno per giorno, mentre Viti e Fazzini rischiano di saltare anche la sfida contro i giallorossi. Continua invece a non allenarsi Zurkowski per un problema al ginocchio. Capitolo Maleh: il centrocampista marocchino, sebbene abbia giocato tutti i 90 minuti, è uscito malconcio dal match di Marassi per una contusione al ginocchio. Ieri non si è allenato, ma al momento la sua convocazione per domenica non è in dubbio. Infine ha aumentato i carichi di lavoro Ebuehi, fermo da quasi un anno per la lesione del legamento crociato. Confermata poi la squalifica del direttore sportivo Gemmi dopo l’espulsione nel finale di gara a Genoa per aver contestato platealmente l’operato dell’arbitro: oltre allo stop di una giornata gli è stata combinata pure un’ammenda di 2000 euro.