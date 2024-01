Dal campo. Ismajli e Kovalenko in gruppo. Baldanzi lavora a parte

L’allenamento di ieri pomeriggio non ha ancora svelato il modulo prescelto da Davide Nicola che probabilmente deciderà solo in extremis, soltanto poco prima della partita contro il Monza. L’allenatore deve infatti conoscere da vicino i suoi calciatori, fare le proprie valutazioni e inoltre dovrà aspettare i vari rientri. Intanto ieri pomeriggio hanno lavorato in gruppo Ismajli e Kovalenko, mentre era a parte Baldanzi, che rimane in dubbio, così come Caputo che non si è allenato ed è da valutare per domenica prossima. Infine assente sul campo Destro che ha fatto solo terapie, ma recupererà. Sugli spalti c’erano molti tifosi durante la seduta, anche incuriositi dal nuovo tecnico, e a bordo campo il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi che in queste ore si metteranno intorno a un tavolo con il neoallenatore per fare un punto della situazione sul mercato e ascoltare eventuali richieste. Per Alberto Cerri, attaccante del Como, serve ancora un po’ di pazienza ma non sembra in dubbio che la trattativa vada a buon fine a breve.

