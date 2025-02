Dal campo. Ismajli, recupero in forse. Fazzini, poche chances

Riprenderanno oggi alle 15 al Sussidiario gli allenamenti dell’Empoli in vista della prossima giornata di Serie A, che domenica alle 18 vedrà arrivare al Carlo Castellani-Computer Gross Arena l’Atalanta. Le attenzioni principali sono ancora per gli acciaccati Ismajli, Viti, Anjorin e Fazzini. Con una settimana in più a disposizione di lavoro il difensore albanese potrebbe anche farcela a tornare a disposizione (in difesa sarà invece ancora out Marianucci per la seconda giornata di squalifica), di sicuro lo staff medico proverà fin da ultimo a recuperarlo, ma senza prendersi eccessivi rischi. Stesso discorso per Viti e Anjorin, mentre per Fazzini è più realistico pensare a un rientro contro il Genoa la settimana successiva. Gli azzurri continueranno poi ad allenarsi come sempre tutti i giorni fino alla rifinitura di sabato.