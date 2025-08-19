DAL CAMPO. Obaretin e Lovato già titolari sabato?. Oggi doppia seduta

Primo allenamento con la squadra ieri anche per gli ultimi tre arrivati: Nosa Edward Obaretin, Matteo Lovato e Marco Nasti, che vestiranno tutti l’azzurro in prestito. Il primo alla fine senza alcuna opzione, mentre l’attaccante della Cremonese con diritto di riscatto e il difensore della Salernitana con obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La sensazione è che i primi due si possano già giocare un posto da titolare nell’esordio di sabato col Padova, specialmente Obaretin sia perché a livello fisico arriva da un mese di preparazione con il ‘sergente’ Conte sia perché sul centro sinistra della difesa in questo momento c’è solo l’adattato Carboni. Diverso il discorso per Nasti, che deve invece scontare tre turni di squalifica dopo l’espulsione rimediata con la Cremonese nella finale play-off di ritorno con lo Spezia. Adesso, nelle due settimane che ci separano dalla chiusura del calcio mercato estivo la società completerà insieme all’allenatore le varie valutazioni sui giovani attualmente in rosa e su cosa possa mancare ancora, ma la sensazione è che almeno un centrocampista e un trequartista saranno messi dentro. Salvo poi eventuali occasioni degli ultimi giorni che il ds Roberto Gemmi sarà pronto a cogliere. Al di là dei nomi di interesse che si fanno ormai da diverse settimana come Arena, Florenzi e Mosti, non è detto che non si concretizzi qualche operazione che al momento non viene nemmeno considerata o ritenuta fuori portata. Intanto saluta il portiere Brancolini, passato in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana in C. Oggi doppia seduta, mentre da domani a venerdì allenamenti solo al mattino al Sussidiario.