Dal campo. Personale contato per la sfida contro il Milan

Quella tornata da Torino è una squadra non solo con il morale basso, dopo il pesante ko subito contro la Juventus, ma anche ulteriormente incerottata. Ieri, infatti, alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di sabato prossimo alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Milan non si sono allenati i tre giocatori che hanno accusato problemi muscolari all’Allianz Stadium. Si tratta di Fazzini, fermatosi nel riscaldamento, Ismajli e Anjorin, usciti entrambi ad inizio secondo tempo. Per tutti e tre sono previsti nella giornata odierna i classici esami di rito per capire l’entità degli infortuni. Restano inoltre da monitorare anche le condizioni di Viti, che ha saltato la trasferta piemontese per il sovraccarico all’adduttore della gamba destra rimediato nel finale di gara contro il Bologna. Insomma, a livello di assenze sarà complicata anche la sfida ai rossoneri, contro cui sicuramente non ci sarà Maleh, che dovrà scontare una giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa.

Le notizie liete sono invece i rientri di Grassi e Pezzella dopo aver scontato il proprio turno di squalifica. Intanto dopo l’allenamento di questa mattina la squadra continuerà a lavorare sempre alle 11 al Sussidiario fino a venerdì, con gli ultimi due giorni che saranno come da tradizione a porte chiuse.