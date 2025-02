Dal campo. Quattro forfait verso l’Atalanta

Prosegue la preparazione dell’Empoli alla difficile gara casalinga di domenica alle 18 contro un’Atalanta ‘ferita’ nell’orgoglio dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. La squadra si allena con intensità e ben concentrata sul proprio obiettivo, ma dall’infermeria continuano a non giungere notizie confortanti. Anche ieri, infatti, Ismajli, Viti, Anjorin e Fazzini non si sono allenati in gruppo e ciò comporta che ormai si riducano veramente al lumicino le speranze di vederli tra i convocati per la sfida di domenica. Sarà quindi ancora una volta un Empoli rabberciato quello che sarà chiamato a provare a fare risultato contro una squadra di grande qualità in tutte le zone del campo come l’Atalanta. Vedremo se il tecnico azzurro preferirà ancora l’esperienza di Silvestri tra i pali per guidare una difesa nuovamente inedita, mentre davanti quasi certo il ritorno da titolare di Esposito, a lasciargli il posto uno tra Kouame e Colombo. Per il resto non c’è da aspettarsi grandi novità rispetto alla trasferta di Udine con Zurkowski e Kovalenko, ancora alla ricerca della miglior condizione, che restano frecce da giocare a gara in corso.