Dal campo. Shpendi a parte. Sarà da valutare

Inizia a svuotarsi l’infermeria azzurra. Dopo Baldanzi, per uno scampolo di gara già in campo anche al Franchi lunedì scorso, alla ripresa degli allenamenti di ieri sono tornati a lavorare in gruppo anche Ismajli e Kovalenko. Sia il difensore albanese che il centrocampista ucraino hanno smaltito i propri problemi muscolari e dovrebbero quindi essere a disposizione per la sfida casalinga di lunedì alle 18.30 contro l’Atalanta. Discorso diverso per Shpendi, che anche ieri ha continuato a lavorare a parte per un fastidio al ginocchio dopo una botta rimediata con la Nazionale Under 21 albanese. Le sue condizioni, quindi, continueranno ad essere monitorate nei prossimi giorni. Assente invece Pezzella, in fase di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico. Oggi e domani seduta mattutina con inizio alle ore 11, mentre domenica Luperto e compagni si alleneranno al pomeriggio. Tutte le sedute si svolgeranno al Sussidiario.