Dal campo. Subito al lavoro per la gara di Coppa Italia

Il giorno dopo la batosta subita a Pescara l’Empoli è tornato subito in campo, anche se per lo più si è trattato di lavoro di scarico per chi ha giocato all’Adriatico e poco più per gli altri. In vista della sfida di Coppa Italia di giovedì a Marassi contro il Genoa, fischio d’inizio alle 18.30, saranno quindi più indicativi i due allenamenti di oggi e domani, in programma rispettivamente al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena al mattino e al pomeriggio. Non convocato per la trasferta abruzzese a causa di un piccolo risentimento muscolare, Nasti non sarà disponibile nemmeno per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. L’obiettivo in casa azzurra è quello di recuperarlo per il derby di domenica prossima alle 19.30 al Castellani contro la Carrarese. Situazione che sarà monitorata comunque giorno per giorno.

Per il resto, fatta eccezione per i tre lungo degenti Haas, Degli Innocenti e Pellegri, che dal prossimo mese potrebbe però tornare a vedersi in gruppo, tutti gli altri si alleneranno regolarmente salvo imprevisti di percorso. Visto il fitto calendario di impegni la squadra di Pagliuca avrà poi di fatto un solo giorno, sabato, per preparare la sfida ai ‘cugini’ marmiferi, ma contro il Grifone giovedì prossimo è lecito attendersi un ampio tour over con Pagliuca che dovrebbe dare spazio a chi finora ne ha avuto meno.