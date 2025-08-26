Dal campo. Testa già a venerdì per la prima trasferta

Il tempo di festeggiare il successo sul Padova che l’Empoli è già tornato al lavoro. Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi con la testa proiettata verso il prossimo impegno di campionato. Una sfida che arriverà più in fretta del previsto: la data da segnare sul calendario è quella di venerdì sera, alle 20.30, al "Mapei Stadium", dove andrà in scena la partita contro la Reggiana. Una sfida che si rinnova due settimane più tardi dalla gara di Coppa Italia del 15 agosto.

Lo staff tecnico, insieme ai medici, segue con attenzione l’evolversi delle condizioni dei giocatori alle prese con acciacchi e piccoli stop, a partire da Edoardo Saporiti, ancora ai box e in dubbio per la trasferta emiliana. La sua disponibilità verrà valutata giorno per giorno, così come quella di altri elementi non ancora al cento per cento. Da capire anche le condizioni di Stiven Shpendi, uscito dolorante dopo la rete dell’1-0 contro il Padova. Pagliuca spera di recuperare più uomini possibili per poter contare su alternative valide in un match che si annuncia combattuto e dispendioso sul piano fisico.

Sul piano tattico restano alcuni interrogativi. Il 3-5-2 ha dato buone risposte nella gara contro il Padova e potrebbe restare la prima soluzione. Capace di garantire maggiore solidità in mezzo al campo e permettere di sfruttare meglio le mezzali negli inserimenti. La flessibilità tattica, in ogni caso, rimane una delle armi principali di questo nuovo Empoli.