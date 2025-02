Dal campo. Verso l’Udinese. Torna Goglichidze

L’Empoli ha ripreso gli allenamenti con lo sguardo rivolto alla prossima sfida in trasferta contro l’Udinese, un impegno tutt’altro che semplice ma dal quale sarà fondamentale portare a casa almeno un punto. Grande attenzione su Ismajli, per il quale si tenterà un recupero in extremis. In difesa, invece, sarà certa l’assenza di Viti e di Marianucci. Si rivedrà dal primo minuto Goglichidze, con De Sciglio pronto alla sua terza maglia da titolare. Se Ismajli non dovesse farcela, potrebbe essere arretrato Pezzella con Cacace spostato sulla corsia mancina a tutta fascia. A centrocampo, Fazzini e Anjorin non dovrebbero riuscire a recuperare, ma torna a disposizione Maleh, candidato per una maglia da titolare. Kovalenko si sta allenando regolarmente con il gruppo, ma partirà dalla panchina. In avanti, non è da escludere che Kouamé possa essere schierato dal primo minuto accanto a Esposito, alle spalle di Colombo, per un Empoli a trazione anteriore.