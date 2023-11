Dal campo. Walu torna in gruppo. Baldanzi ancora no

Tante facce sorridenti ieri al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena per la doppia seduta che ha sancito la ripresa del lavoro in vista della prossima sfida casalinga di domenica 26 novembre contro il Sassuolo. La buona notizia è il ritorno in gruppo di Walukiewicz, che ha svolto regolarmente tutto l’allenamento dopo la distorsione alla caviglia destra che lo aveva tenuto fuori a Frosinone e a Napoli. Oltre alle assenze di Berisha, Ismajili, Guarino, Fazzini, Marin, Cacace e Shpendi, tutti convocati con le rispettive nazionali, ha continuato a lavorare a parte Tommaso Baldanzi. Il tempo per recuperare dal trauma distorsivo alla caviglia destra c’è, ma lo staff medico sta valutando le sue condizioni giorno per giorno senza affrettare i tempi di recupero. Oggi e domani il programma prevede che gli azzurri siano nuovamente impegnati sia al mattino che al pomeriggio, per poi chiudere questa settimana di lavoro con la seduta di sabato mattina.