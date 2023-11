Dal campo. Walukiewicz ai box. Destro in gruppo e verso il rientro

Mattia Destro ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Questa la principale novità della seduta mattutina di ieri al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena, alla quale invece oltre ai lungo degenti Berardinelli e Pezzella non ha partecipato nemmeno Walukiewicz. A questo punto, quindi, il recupero del difensore centrale polacco per la trasferta di domenica alle 12.30 al Maradona di Napoli è sempre più complicato. Walu deve infatti ancora smaltire la distorsione alla caviglia destra. Non ci dovrebbero invece essere problemi per Destro, che potrebbe rientrare nella lista dei convocati dopo aver saltato le sfide contro Atalanta e Frosinone. L’attaccante non sarà al meglio della condizione, ma può rappresentare sempre una soluzione in più a partita in corsa per mister Andreazzoli.

Si.Ci.