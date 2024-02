Dal campo. Zurkowski e Grassi ieri non si sono allenati. A parte Caputo, poco lavoro per Ebuehi e Fazzini

È iniziata ufficialmente ieri la preparazione di un’altra partita chiave per il cammino azzurro, come quella di domenica prossima alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Cagliari. E le notizie non sono state molto confortanti per mister Nicola. Zurkowski, alle prese con un problema alla caviglia e Grassi, uscito nel corso del primo tempo del derby per un fastidio agli addominali, non sono infatti scesi in campo al Sussidiario. Allo stesso tempo Fazzini, contusione alla coscia, ed Ebuehi, recupero dall’infortunio muscolare rimediato a inizio gennaio, hanno svolto soltanto la primissima parte di lavoro con i compagni. A parte invece Caputo, che continua a fare i conti con un fastidioso problema alla caviglia. Nei prossimi giorni la squadra si allenerà sempre al mattino, alle 11, fino a sabato.