D’Aversa contro Giampaolo. Sarà la partita degli "ex». Fazzini torna fra i convocati. Prima volta per Zurkowski

di Simone Cioni EMPOLI Da un ex ad un altro la posta in palio non cambia. Dopo aver affrontato il Venezia di Eusebio Di Francesco, che ha esordito in A da calciatore proprio a Empoli, oggi alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena arriva infatti il Lecce di quel Marco Giampaolo che ha guidato gli azzurri nel 2015-‘16, ma per l’attuale squadra di D’Aversa resta sempre uno scontro diretto in chiave salvezza. "È una partita importante. Abbiamo la volontà e la determinazione per cercare di portare a casa un risultato favorevole davanti ai nostri tifosi. Significherebbe molto per il nostro obiettivo – dichiara il tecnico abruzzese –. Da quando ha cambiato l’allenatore il Lecce ha migliorato tanti aspetti. Sicuramente non affrontiamo la stessa squadra del girone di andata, anche se quella sfida non è poi così lontana nel tempo".

"Vorrei vedere la personalità e la determinazione che abbiamo mostrato a Venezia, dove nonostante lo svantaggio immediato e il modo in cui è arrivato la squadra ha saputo reagire recuperato e alla fine meritando pure un risultato diverso, soprattutto finendo la gara nella loro metà campo – prosegue D’Aversa –. Nonostante venissimo da un periodo di tre gare senza risultati la squadra ha mostrato maturità, come le avevo chiesto". Rispetto alla trasferta in laguna questa volta tra i convocati ci sarà anche Fazzini, per il quale al momento la trattativa con la Lazio si è bloccata come ha recentemente sottolineato lo stesso direttore sportivo Roberto Gemmi. "Purtroppo sono dinamiche di mercato che fanno parte del calcio di oggi, ma ci ho parlato e l’ho visto tranquillo – spiega D’Aversa –, per noi è un giocatore importante che non ho potuto sfruttare nello scontro diretto con il Venezia. Sul minutaggio valuteremo".

Lista dei convocati che per la prima volta in stagione vedrà anche il nome di Zurkowski. "In settimana si è allenato con la squadra e ho subito voluto fargli rivivere il ritiro e assaporare l’atmosfera della partita – ammette l’allenatore azzurro –, poi chiaramente è fuori da otto mese quindi ci vorrà ancora del tempo, quanto non so dirlo, ma mi auguro di averlo presto a disposizione". Per quanto riguarda le scelte di formazione resta ancora qualche dubbio soprattutto sulla trequarti offensiva, dove fondamentale sono in tre a giocarsi un posto: Henderson, Cacace e Anjorin, al netto dei consueti problemi di organico. "A Venezia siamo andati con 19 giocatori di cui tre Primavera, a livello numerico siamo in emergenza per gli infortuni da quasi tutto il girone di andata, ma questo non vuol essere un alibi – sottolinea –. Semplicemente deve rendere consapevoli della nostra situazione attuale e far capire come i ragazzi stiano facendo qualcosa di straordinario". D’Aversa chiude poi con una battuta sul mercato. "Un allenatore vorrebbe due giocatori per ruolo per il lavoro quotidiano, per far si che il singolo migliori la prestazione, che migliori la qualità dell’allenamento e soprattutto avere delle possibilità di scelta – conclude –, ma detto questo la società sa di cosa c’è bisogno".