De Sciglio è il più lucido. Grassi, prova sottotono

MARIANUCCI 5.5 – Parte discretamente uscendo anche un paio di volte bene dalla retroguardia, poi perde un po’ di distanze. Meglio nella ripresa.

DE SCIGLIO 6 – Il più lucido e attento della retroguardia, è l’unico a calciare in porta nel primo tempo al netto di qualche sbavatura. Rimane però negli spogliatoi nell’intervallo.

CAMPANIELLO S.V. – Altri minuti in Serie A per il talentino azzurro.

SAMBIA 5.5 – Il suo ingresso non dà la spinta sperata.

GYASI 5.5 – Impalpabile in fase offensiva e meno concreto di altre volte anche in fase di contenimento. Nella ripresa si alza sulla linea degli attaccanti, ma il risultato non cambia.

GRASSI 5.5 – Prova sottotono del capitano azzurro, che perde troppi palloni e si fa spesso trovare fuori posizione in una zona delicata come quella davanti alla difesa. Migliora nella ripresa.

HENDERSON 5.5 – Con il passare dei minuti la dinamicità e la tonicità del centrocampo giallorosso gli fa perdere un po’ la bussola. È comunque quello che prova a fare qualcosa dal punto di vista della manovra.

KOVALENKO 5.5 – Ci mette corsa e tanta voglia, un po’ meno di qualità.

PEZZELLA 6 – Alla fine l’Empoli si affaccia nell’area della Roma solo quando scende a sinistra l’esterno partenopeo. Talvolta però tiene un po’ troppo la palla.

COLOMBO 5.5 – Al di là dell’errore in appoggio che ha spalancato il vantaggio della Roma, regge pochi palloni e sbaglia spesso la scelta della giocata.

KOUAME 6 – Non fa tanto meglio del compagno che sostituisce in avvio di ripresa, eppure nel recupero va a centimetri da un clamoroso pari.

CACACE 6 – La catena di sinistra è quella che soffre un po’ meno, grazie anche alla sua dinamicità e determinazione. Attento e preciso anche quando nella ripresa arretra sulla linea dei difensori.

ESPOSITO 5.5 – Soffre la fisicità degli avversari e non riesce quasi mai ad accendersi.

KONATE 5.5 – Stavolta il giovane attaccante azzurro non riesce a portare una ventata di freschezza.

D’AVERSA 6 – Formazione iniziale praticamente obbligata, però sotto l’aspetto dell’approccio si poteva fare decisamente meglio, alla luce delle ultime due prove. Con coraggio mette dentro tutti gli attaccanti a disposizione, ma non basta.

Si.Ci.