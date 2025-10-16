Empoli, per conquistare la Serie A si riparte da Dionisi

Empoli, 16 ottobre 2025 – L'esperienza di Pagliuca sulla panchina dell'Empoli è durata poco: sette partite totali, con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Il decimo posto in classifica al pari di Sudtirol e Reggiana non ha lasciato per niente soddisfatta la dirigenza dei toscani, che ha optato per il cambio di guida tecnica dopo soli due mesi dall'inizio della stagione. La decisione era già nell'aria: il 14 ottobre, con un comunicato sul proprio sito, la dirigenza dell'Empoli ha sollevato dall'incarico Guido Pagliuca e oggi è arrivata l'ufficialità su chi prenderà il suo posto, Alessio Dionisi. Per il tecnico di Abbadia San Salvatore si tratta di un ritorno ad Empoli: nella stagione 2020-21, infatti, Dionisi sedeva sulla panchina degli azzurri e conquistava il campionato di Serie B, con annessa promozione in Serie A. Le ottime prestazioni alla guida dell'Empoli avevano attirato le attenzioni del Sassuolo, che, orfano di De Zerbi, aveva deciso di puntare su di lui per il prossimo campionato di Serie A. Con i neroverdi gioie e dolori: nella prima stagione, il Sassuolo di Dionisi aveva chiuso all'undicesimo posto in classifica con 50 punti, mentre nella seconda (2022-23), gli emiliani si erano classificati al tredicesimo posto con 45 punti.

La terza stagione è stata senza dubbio la più difficile, con la dirigenza del Sassuolo che ha deciso di esonerare il tecnico nel febbraio del 2024, dopo una sconfitta proprio contro l'Empoli. Dionisi, però, è rimasto fermo per poco tempo, perché all'inizio della scorsa stagione è stato chiamato dal Palermo, squadra che ha guidato per un anno. L'esperienza con i rosanero non è stata semplice, con la dirigenza siciliana che ha deciso di esonerarlo dopo la sconfitta ai playoff contro la Juve Stabia. Ora, però, il tecnico toscano è pronto a sedersi nuovamente in panchina, ripartendo dalla realtà che ha fatto decollare definitivamente la sua carriera. L'Empoli ripartirà dal big match di domenica alle 17:15 contro il Venezia: i lagunari hanno ritrovato la vittoria nello scorso turno, superando il Frosinone con un netto 3-0. La gara sarà tutt'altro che una passeggiata: per Dionisi non ci poteva essere un ritorno più stimolante.