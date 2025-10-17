Dionisi, firma e primo allenamento. Il nuovo tecnico è già al lavoro

di Simone CioniEMPOLIOltre quattro anni dopo la chiusura del primo, ieri si è ufficialmente aperto il secondo capitolo di Alessio Dionisi alla guida dell’Empoli. Dopo la promozione in A del 2020-‘21 il tecnico di Abbadia San Salvatore ha deciso di tornare a sedersi sulla panchina azzurra per rilanciarsi in un ambiente che conosce e che, almeno in parte dovrà però riconquistare (molti tifosi non gli hanno infatti perdonato il modo in cui se ne andò nell’estate del 2021). Ieri l’ex allenatore di Sassuolo e Palermo, ha infatti prima firmato il contratto che lo legherà al club di Fabrizio Corsi fino al 30 giugno 2027 e poi guidato il primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio a Vinci. Seduta che ha visto anche il ritorno in gruppo dei nazionali Guarino, Moruzzi, Ceesay e Popov. Oltre all’allenatore toscano, entrano nello staff tecnico anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, e gli storici Paolo Cozzi e Fabio Spighi, rispettivamente collaboratore tecnico e preparatore atletico, già presenti nella prima avventura empolese e che seguono ormai da anni Dionisi. Così come Pagliuca anche Dionisi è un tecnico partito dal basso, guidando in Serie D Olginatese, Borgosesia e Fiorenzuola, prima di fare il salto in Serie C con l’Imolese nel 2018-‘19. Stagione in cui si mette in mostra conquistando il terzo posto in campionato e la semifinale play-off. Da lì il passaggio in B con Venezia ed Empoli, prima delle 101 panchine in A col Sassuolo e il ritorno in cadetteria con il Palermo. Complessivamente nel secondo livello del calcio italiano Dionisi ha disputato 114 partite vincendone 45, pareggiandone 40 e perdendone 29.

Inoltre nella strepitosa annata di Empoli, in cui vinse il campionato con due giornate di anticipo, al tecnico amiatino fu assegnata anche la panchina d’argento, quale miglior tecnico della serie cadetta. Per quanto riguarda le prove tattiche in vista dell’ormai imminente sfida contro il Venezia, come era prevedibile visto il poco tempo a disposizione Dionisi non ha apportato modifiche al modo di giocare impostato da Pagliuca.

Confermata quindi almeno per ora la difesa a tre con gli esterni, i titolari dovrebbero essere Elia e Carboni, che partiranno semmai un po’ più bassi per poi alzarsi in fase di impostazione. Più difficile in questo momento capire su quali centrocampisti farà affidamento. Tornato in gruppo anche Ignacchiti dopo l’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare Monza e Sudtirol, nell’allenamento di ieri ha ruotato tutti gli interpreti compresi quindi anche Ghion, Yepes, Belardinelli e Degli Innocenti, ma in questo momento forse i primi due sembrano favoriti per partire dal primo minuto domenica contro i lagunari. In attacco, invece, Dionisi sembra orientato a schierare i due attaccanti, da capire se saranno due punte vere (la coppia più utilizzata ieri è stata Shpendi-Konatè con Nasti che ha lavorato in palestra e Pellegri che non ha partecipato alla partitella finale) o un centravanti più una seconda punta di movimento come Ceesay, Saporiti o Ilie. Gli ultimi due potrebbero anche entrare in ballottaggio per completare una mediana a cinque. C’è curiosità anche per capire come il cuore del tifo azzurro accoglierà domenica il ritorno di Dionisi.