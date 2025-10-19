Dionisi pronto alla sfida. Dalla partenza turbolenta all’entrata in corsa: "Venderemo cara la pelle»

di Simone CioniEMPOLI"Dionisi è stata la scelta naturale". Così il direttore sportivo sulla scelta del sostituto dell’esonerato Pagliuca. "Quella di sollevare dall’incarico Pagliuca è stata una decisione molto ponderata, arrivata dopo attente riflessioni in cui abbiamo capito che probabilmente rischiavamo di andare incontro ad una crescita sempre più difficile della squadra, cosa che resta invece il primo obiettivo dell’Empoli, migliorare individualmente e collettivamente – ha spiegato il diesse azzurro – Con il mister avevamo una visione diversa della gestione della squadra, ha inizio anno pensavamo che una commistione di questi punti di vista potesse funzionare, invece così non è stato, è il calcio. Abbiamo sentito un altro paio di tecnici, ma Dionisi ci è sembrato la scelta più ovvia per garantire una crescita a questa squadra".

Dal canto suo l’allenatore toscano, che ritrova curiosamente Gemmi a quasi venti anni di distanza da quando erano compagni di squadra alla Tritium, ci tiene a precisare che la sua è stata una scelta convinta. "È la prima volta che mi capita di entrare in corsa, ma non lo avrei fatto ovunque – spiega il nuovo allenatore azzurro –, per me Empoli non è un passo indietro bensì uno avanti, conosco l’ambiente e so che qui si costruiscono sempre squadre con criterio". Inevitabile, poi, un pensiero sulla turbolenta separazione nell’estate del 2021 quando tanti tifosi azzurri non gli perdonarono il modo in cui si concretizzo il suo passaggio al Sassuolo. "In quell’occasione con la gente non è finita bene, c’erano state delle incomprensioni e me ne assumo la responsabilità – precisa –. Del resto avevo qualche anno in meno, non solo anagrafico, ma soprattutto di esperienza e dal punto di vista comunicativo qualche difetto l’ho avuto. Anche per questo, sono voluto tornare".

L’attenzione, poi, si sposta ovviamente sulla partita odierna, che vede l’Empoli ospitare alle 17.15 al Carlo Castellani-Computer Gross il Venezia. E la parola d’ordine è continuità. "È normale che ogni allenatore voglia portare le sue idee, ma in questo momento ripartiremo da quello che è stato fatto finora anche perché Pagliuca è un allenatore capace e lo ha dimostrato – ammette Dionisi –. Personalmente posso dire di aver trovato un gruppo unito e disponibilissimo, mediamente giovane e questa è una risorsa. Un gruppo con delle qualità e del potenziale, che tutti insieme dovremo cercare di far esprimere al meglio". Poi entra più nello specifico della gara. "Affrontiamo una squadra tra le più accreditate per la promozione, che ha qualità nella società, nello staff e in campo, reduce per altro dalla sua miglior prestazione stagionale contro il Frosinone – conclude –, ma di fronte si troveranno una squadra che venderà cara la pelle, anche perché questo dovrà essere il nostro atteggiamento contro chiunque". Dal punto di vista della formazione la notizia è che per la prima volta sono praticamente tutti disponibili, l’unico dubbio riguarda Nasti, su cui una decisione definitiva sarà presa solo questa mattina.