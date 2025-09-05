Dopo la chiusura del mercato, firmati i contratti che li legano al club fino al 2028. Ignacchiti e Degli Innocenti restano in azzurro

A mercato chiuso, l’Empoli ha perfezionato anche due importanti prolungamenti di contratto, riguardanti entrambi due giovani centrocampisti cresciuti nel proprio vivaio e tornati quest’anno alla base per giocarsi le proprie carte con quella maglia che indossano fin da quando erano bambini. Stiamo parlando di Lorenzo Ignacchiti (classe 2004, foto a destra), finora sempre titolare, e Duccio Degli Innocenti (‘03 foto a sinistra), che sta invece recuperando da un infortunio al tendine d’Achille patito a inizio anno a La Spezia.

"Sono davvero felice di questo rinnovo - ha dichiarato quest’ultimo –, perché rappresenta un attestato di fiducia molto importante da parte della società, soprattutto in un momento particolare in cui sto recuperando da un infortunio. Sentire la vicinanza e il sostegno dell’Empoli in questa fase non è scontato e per me significa tanto. Ho la possibilità di proseguire il mio percorso nel club in cui sono cresciuto. Non vedo l’ora di tornare a disposizione, con la voglia di dare tutto in campo".

Visibilmente soddisfatto, ovviamente, anche il recente capitano azzurro. "Per me questo rinnovo rappresenta una grandissima iniezione di fiducia da parte della società – ha commentato il numero 25 azzurro –, sono contentissimo perché entrambi volevamo trovare questo accordo e ci siamo riusciti in poco tempo. Per me l’Empoli è come una seconda casa: sono qui da quindici anni, ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra. Indossare questa maglia è bellissimo e significa tanto per me. Sono orgoglioso di poter proseguire il mio cammino qui e non vedo l’ora di ripagare sul campo la fiducia che mi è stata concessa".

Per entrambi il nuovo contratto scadrà il 30 giugno 2028.