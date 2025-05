Emmanuel Gyasi riceve il Premio Emiliano Del Rosso a Empoli

In una affollata Field Lounge del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, Emmanuel Gyasi ha ricevuto il Premio Emiliano Del Rosso, riconoscimento istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dai Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli Fc e giunto alla sua diciottesima edizione. L’esterno ghanese, l’azzurro più utilizzato da D’Aversa con 3303 minuti all’attivo in questa stagione, è stato il più votato dai supporter azzurri, insieme a Liam Henderson e Liberato Cacace che sono stati a loro volta premiati, durante la partita di sabato scorso contro il Parma. Alla cerimonia di consegna del premio, dedicato al tifoso precocemente scomparso nel 2004, in un incidente stradale, per ricordarne i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno per i colori azzurri, ha partecipato anche l’ex calciatore azzurro Luca Saudati.

Durante la serata è stato consegnato anche il Premio “Scuola del Tifo-Fair Play”, giunto alla sua decima edizione, al Calcio Sociale di Avane, progetto socio-educativo del Centro di Accoglienza di Empoli gestito dalla Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe. Inoltre, per il concorso abbinato alla Scuola del Tifo, sono state premiate la Scuola primaria “Galileo Galilei” di Avane, la Scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Corniola, la Scuola primaria “Baccio da Montelupo” di Empoli e la scuola primaria “Jacopo Carrucci” di Pontorme.

Infine un riconoscimento è stato consegnato alla famiglia della piccola Greta, tifosissima azzurra scomparsa lo scorso mese. A fare da cornice alla bella serata un gruppo di ultra, che ha omaggiato sia la piccola di Vinci che Emiliano con i cori “Siete sempre con noi“, preceduto da un battito ritmato di mani, e “Canterò per te, Emiliano alè“.

Si.Ci.