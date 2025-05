Emmanuel Gyasi: "Ripartire con carattere dopo la sconfitta contro la Lazio"

Lo stakanovista azzurro, Emmanuel Gyasi ha offerto un’altra prova generosa, presente in fase difensiva e pronto a rendersi prezioso in quella offensiva. Non sempre le sue giocate sono qualitative, eppure è di esempio per spirito e carattere. Dopo il triplice fischio finale ha commentato così la sconfitta rimediata dalla Lazio per un gol incassato dopo soli 58 secondi. "Non siamo partiti bene e questo poteva infondere un po’ di sfiducia – ha esordito –, poi però abbiamo fatto quaranta minuti con carattere, bisogna ripartire da qui. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento avuto quando siamo rimasti in dieci e così penso che in queste ultime tre partite possiamo raggiungere un altro sogno".

Anche l’esterno ghanese poi non nasconde la propria opinione sull’episodio dell’espulsione di Colombo, che ha condizionato il match. "Penso che sia stata una decisione affrettata – spiega –. Colombo è uno che dall’anima e non penso che abbia fatto un errore, però non ci vogliamo creare alibi, abbiam giocato, abbiam cercato di pareggiarla ma non ci siamo riusciti".

L’esperto ex Spezia è poi chiaro anche su quale aspetto sarà più importante da qui alla fine del campionato per raggiungere l’obiettivo. "Non servirà tanto la tattica quanto mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro, cercare di trascinare tutta la gente allo stadio come successo lo scorso anno, possiamo farcela anche stavolta – conclude –. Speriamo che l’ultima giornata sia di festa come l’anno scorso, a partire da sabato però dobbiamo dare tutto noi stessi per vincere la partita col Parma e avvicinare quello che è il nostro obiettivo e che ci meritiamo. Qualche rimpianto sulla gara con la Lazio? Certo perché abbiam fatto di tutto per pareggiarla, ci potevamo riuscire però alla fine l’abbiamo persa. Ora dobbiamo cancellare questa partita e guardare avanti andando a battagliare in ogni gara".