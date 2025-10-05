Empoli a caccia dei tre punti. Con il Sudtirol altro esame. Occasione per confermare i piccoli passi avanti fatti

di Simone Cioni

Una squadra aggressiva, organizzata, verticale e che gioca a gran ritmo. Questo, in estrema sintesi, il Sudtirol di Fabrizio Castori che l’Empoli si troverà di fronte oggi alle 15. La squadra di Pagliuca è chiamata a confermare i piccoli passi avanti visti contro il Monza per atteggiamento e agonismo, necessari per trovare i primi punti esterni della stagione nella prima assoluta al Druso di Bolzano. Poche novità a livello di formazione rispetto a quella che ha iniziato la sfida di mercoledì scorso al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro i brianzoli. Tra i pali la sicurezza Fulignati, contro il Monza ha commesso i suoi primi due errori stagionali in fase di disimpegno con i piedi ma tra i pali ha già salvato tante volte l’Empoli. Davanti all’estremo difensore di Montelupo il terzetto difensivo dovrebbe essere ancora quello composto da Lovato, Guarino e Obaretin. Uno dei pochi cambi sarà sulle corsie laterali, dove a sinistra si riprenderà quasi sicuramente il proprio posto Carboni mentre Moruzzi tornerà ad accomodarsi in panchina. Tra l’altro esterno ex Pescara è stato chiamato ancora una volta per i prossimi impegni dell’Italia Under 21, dal suo ‘vecchio’ allenatore Silvio Baldini. Insieme a lui anche Guarino, che a inizio settembre dovette rientrare a Empoli il giorno dopo la convocazione per un piccolo risentimento muscolare.

Tornando a parlare della sfida odierna contro gli altoatesini la coppia centrale in mediana sarà ancora quella composta da Ghion e Belardinelli. Quest’ultimo garantisce infatti maggior fisicità rispetto al catalano Yepes, che resta comunque un ottima carta da giocare a partita in corsa, se entra con il piglio mostrato nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso. A destra confermatissimo Elia, uno dei giocatori di maggior qualità dell’intera rosa a disposizione di Pagliuca. I dubbi maggiori, come sempre, riguardano il reparto offensivo. La sensazione, vista l’assenza di Konatè (sempre al Mondiale Under 20 con la Nazionale italiana di categoria) e la condizione ancora non ottimale di Pellegri e Nasti (anche l’ex Cremonese torna tra i convocati dopo la lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra rimediata alla vigilia della trasferta a Pescara), è che Shpendi e Popov siano in ballottaggio per il posto di unica punta. In modo da avere almeno un attaccante al top in panchina da giocarsi all’occorrenza.

Ecco quindi che sulla trequarti dovrebbero essere confermati Ceesay, ormai sempre più a suo agio nel ruolo, e Saporiti che dal suo esordio in Coppa Italia ha dimostrato di avere quelle giocate in grado di dare imprevedibilità alla manovra azzurra. Se magari non dovesse dare le giuste garanzie dal punto di vista fisico, dopo tre partite in pochi giorni al rientro di fatto dopo due mesi di stop per infortunio, ecco pronto Ilie. Il fantasista romeno ha dimostrato di avere qualità e visione di gioco, ma deve ancora trovare la giusta collocazione in campo e una maggior continuità. Troppo spesso, infatti, dopo buone cose finisce ai margini della partita.