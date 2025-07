Empoli, a caccia di occasioni tra gli svincolati. La nuova rosa: mix di esperienza e freschezza

EMPOLI

Quello arrivato all’inizio del mese di luglio è ancora un Empoli troppo scarno, il che fa immaginare che prima dell’inizio del ritiro, sarà veramente difficile per Pagliuca avere a disposizione anche una parvenza della rosa finale che il 15 agosto sfiderà la Reggiana, in Coppa Italia, al Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Roma non è certo stata costruita in un giorno, e non lo sarà nemmeno la prossima rosa dell’Empoli: tuttavia, importanti ritardi nell’assemblaggio dei 23 calciatori da presentare al mister prima dell’inizio del ritiro comporta un ritardo nel rodaggio degli schemi, delle formazioni, delle scelte sui titolari. Il gruppo dovrebbe infatti radunarsi il 10 luglio per la prima parte di preparazione che si svolgerà a Monteboro, per poi proseguire al nord la seconda parte di lavoro sul campo: il campionato partirà invece con l’anticipo di venerdì 22 agosto e terminerà (play-off e play-out esclusi) nel weekend dell’8 maggio. Viste le premesse, è a dir poco utopistico pensare di poter consegnare un quadro completo a Pagliuca in una settimana.

L’idea è comunque quella del solito mix tra giovani talenti e calciatori di esperienza. Se i giovani però l’Empoli ce l’ha in casa, è altrettanto vero che i ‘senatori’ della squadra hanno tutti lasciato il club di Corsi, o sono in procinto di farlo salvo ripensamenti. Le trattative più veloci, si sa, sono quelle con gli svincolati: giocatori che dal 30 giugno sono senza contratto, e quindi coi quali si può trattare direttamente, senza dover passare dalla trattativa con la loro squadra di appartenenza e di conseguenza senza dover pagarne il prezzo del cartellino.

Tra i nomi fattibili ce ne sono di molti veramente interessanti, in un mix variegato tra figure d’esperienza che facciano da mentori ai più giovani, e figure che invece cercano di rilanciarsi dopo un’ultima esperienza sfortunata. Considerando solo le squadre a galla tra la bassa Serie A e le neo-retrocesse in Serie B, il nome più ambizioso, ma anche il più richiesto, è quello di Samuele Vignato, classe 2004 svincolatosi dal Monza dopo aver raccolto 49 presenze in 4 anni in Brianza, togliendosi anche lo sfizio di aver segnato sia in Serie B, che in Serie A.

Sempre dal Monza, occhio all’esterno portoghese Pedro Pereira, titolare per l’intera stagione scorsa, o magari un colpo ‘alla Grassi’ con un profilo come quello di Roberto Gagliardini, centrocampista roccioso e d’esperienza. Per loro ci sono richieste anche dalla bassa Serie A, ma chissà che un progetto serio in casa Empoli non possa convincerli. Un altro che potrebbe scendere in Serie B è Francesco Zampano, liberatosi dal Venezia, o Davide Faraoni dopo la pluriennale esperienza all’Hellas. Una scommessa, invece, da navigato giocatore da serie cadette – ben 162 presenze raccolte in carriera in Serie B - potrebbe essere quella del 28enne Luca Ravanelli, attore nella promozione della Cremonese che però non lo ha riconfermato. Insomma, il ‘cestino delle occasioni’ è pieno: ora sta all’Empoli attingerne con sapienza.

Damiano Nifosì