Empoli a Milano con coraggio e sfrontatezza. Nicola: "Servirà una squadra vulcanica"

di Simone Cioni

Attenzione, praticità e determinazione. Queste sono le principali caratteristiche che non dovranno mancare oggi all’Empoli per provare a ricercare l’impresa a La Scala del Calcio, di fronte ad un Milan lanciatissimo in Italia e in Europa. "Quando si parla di squadre del genere non è neanche semplice individuarne i punti deboli, ma è il nostro lavoro e in settimana abbiamo provato a farlo perché comunque ogni squadra ce li ha – ha esordito Davide Nicola in sede di presentazione del match –. Servirà un Empoli vulcanico per energia, concentrazione e organizzazione maniacale in entrambe le fasi, ma con l’entusiasmo di voler dimostrare anche in uno stadio del genere la propria identità e la voglia che abbiamo di continuare il nostro percorso".

"Il MIlan ha chiaramente valori importanti sia singolarmente che collettivamente, ha capacità importanti sui calci piazzati, quindi noi ci siamo preparati tutta la settimana – insiste il tecnico azzurro –. L’importante è fare tutto con una concentrazione massimale, ma con l’entusiasmo di voler esprimere noi stessi. Non credo che il MIlan sia Leao dipendente, anche se è un giocatore straordinario, loro hanno una rosa competitiva perché sono impegnati su più fronti, ma a noi a prescindere da chi ci sia in campo e dalla forza del Milan, dovremo avere il gusto e la mentalità di esprimere noi stessi, ben sapendo che questa è una partita che richiede grande attenzione, sacrificio e letture più veloci e qualitative. Insomma, una partita che ci permetterà non solo di misurarci, ma anche di capire dove c’è da crescere velocemente".

L’allenatore piemontese si sofferma poi sul momento azzurro: "La squadra ha già fatto cose straordinarie per riuscire a rientrare nel gruppone, ma ne dobbiamo fare ancora altrettante – sottolinea –. Dobbiamo migliorare in alcune fasi della partita, essere più pratici e determinati, capire che ci sono partite in cui magari capita una sola volta in cui sei stato impreciso o magari sei arrivato con un tempo di ritardo che paghi dazio, quindi da questo punto di vista la voglia di misurarci con una squadra che ha qualità importanti fisiche, tecniche, tattiche, per noi è un’opportunità di crescita assoluta perché tanto per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo passare da qualsiasi avversario e da qualsiasi partita dobbiamo ottenere qualcosa crescendo. Nelle prossime giornate troviamo avversari qualitativi, ma questo ci porterà anche a crescere noi e a me interessa quello".

Infine Nicola chiude con una considerazione su Shpendi, che non sta trovando molto spazio e sulle condizioni di Zurkowski e Caputo. "Steven lo vedo sempre bene, ha l’atteggiamento che io richiedo ad un giocatore, io non dimentico nessuno perché un giocatore può diventare determinante in ciascun momento e lo hanno capito anche loro – conclude –. Zurko e Ciccio hanno fatto l’intera settimana con noi, ovviamente la difficoltà di rientrare da un lavoro differenziato all’intensità dell’allenamento varia, ma secondo me è importante già dargli l’aspetto nervoso della partita, necessario per accelerare il completo rientro in squadra". Da qui la forte candidatura del polacco per un posto da titolare sulla trequarti, mentre per l’esperto attaccante pugliese ci sarà sicuramente la panchina ad oltre due mesi dall’ultima apparizione, guarda caso proprio la partita di andata col Milan.