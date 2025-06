Empoli Academy Camp. Si è conclusa a Monteboro la prima fase di stage. Tre settimane fra tattica, tecnica e divertimento

Prosegue a pieno regime l’Empoli Academy Camp, che ha appena visto concludersi la terza e penultima settimana di allenamento dedicata ai giovanissimi calciatori nati tra il 2012 e il 2019.

Al Monteboro Training Center si è infatti concluso il periodo di 21 giorni dove gli iscritti al camp hanno avuto modo di immergersi appieno in un ambiente professionale e professionistico, venedo seguiti da allenatori e da membri dello staff azzurro completamente dedicati allo sviluppo delle loro qualità tecniche, tattiche e fisiche proprio come si fa con i giocatori professionisti. Accanto a questi obiettivi, quello che viene proposto dall’Empoli ai giovanissimi atleti non è solo un momento di sport, ma anche un percorso formativo portato avanti grazie all’attività fisica, quanto mai fondamentale a quelle età.

Terminate ieri le tre settimane di ‘stage’ a Monteboro, c’è la possibilità di prenotarsi per le restanti tre, che però saranno svolte fuori sede e saranno dedicate ad un ventaglio più ampio di bambini, con età che va dai nati nel 2009 fino al 2019: si parte dal 30 giugno al 5 luglio con il camp di Montecatini Terme, per poi passare alla settimana successiva (6-12 luglio) al camp di Veronello e infine, dal 14 al 20 luglio, si chiuderà il calendario a Lignano Sabbiadoro. Per iscriversi e per tutte le info su questi due camp è possibile visitare il sito dedicato www.experiencecamp.it.