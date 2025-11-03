Empoli, adesso serve una scossa. Andrea Fulignati non cerca alibi : "Tante cose da analizzare in fretta. L’obiettivo oggi è la salvezza»

di Simone Cioni EMPOLI

Undici punti in altrettante giornate, in piena zona play-out e con quella retrocessione appena dietro. In archivio è andato meno di un terzo del campionato e Dionisi, di fatto, visto il fitto calendario da quando è arrivato non ha praticamente mai allenato la squadra. Tuttavia, sebbene debbano essere interpretati, i numeri non mentono e dall’1,2 punti di media a partita con Pagliuca (9 in 7 giornate) si è passati allo 0,5 con Dionisi (2 in 4 gare). Tradotto, nessun picco di orgoglio da parte del gruppo che non ha mostrato minimamente quella scossa che spesso si concretizza con il cambio allenatore e che era ovviamente nelle speranze della società. Come detto, Dionisi non ha ancora avuto modo di mettere seriamente mano alla squadra e quindi è più che doveroso dargli tempo (lo stesso che magari sarebbe servito a Pagliuca), però i segnali di queste settimane non sono per niente incoraggianti. Non solo la salvezza deve essere l’unico obiettivo di questa squadra, ma con la consapevolezza che se il trend dovesse rimanere questo ci sarà da lottare con le unghie e con i denti fino all’ultimo minuto. "Oggi poteva essere un’occasione vista l’ultima gara contro la Sampdoria. In questo momento forse c’è un problema mentale. Da parte di tutti noi deve esserci la giusta consapevolezza di questo – ha ammesso nel post partita di Chiavari il portiere di Montelupo –. Questo era un campo particolare, dovevamo avere leggerezza, non troppi pensieri, fare battaglia e stare attenti alle palle inattive. Avevamo davanti una squadra che nei primi sei minuti ha battuto sette calci d’angolo. Siamo stati in balia della partita, diventa poi difficile commentare tutto".

Tanti gli aspetti da migliorare, tecnici, tattici, ma soprattutto motivazionali: serve un Empoli determinato, ‘affamato’ e combattivo, non quello apatico e passivo visto nelle ultime due uscite. "Le cose da analizzare sono tante e bisogna farlo velocemente – ha proseguito Fulignati –. Quando all’inizio la società ha parlato di salvezza qualcuno pensava che ci stessimo nascondendo o per stare a fari spenti. L’obiettivo di questa squadra oggi è salvarsi, dobbiamo entrare il prima possibile in quest’ottica, dobbiamo prenderne consapevolezza. C’è tempo per raggiungere l’obiettivo ma le prestazioni devono migliorare. Empoli è una piazza stupenda e dispiace vedere i giovani non fare qualcosa in più in una piazza che ti permetterebbe di farlo. Empoli fa presto ad ambientarsi alle situazioni e se l’obiettivo, vista la classifica, è quello di salvarsi, troveremo un ambiente che vive tutti i giorni per questo e deve essere una forza. Dovremo essere noi a trascinarli. Ci dispiace per i tifosi venuti fino a Chiavari".