Empoli alla ricerca di un’identità. Ancora troppi alti e bassi in campo

di Simone CioniEMPOLIL’Empoli tutto raccolto in un abbraccio collettivo di fronte alla propria panchina, subito dopo il gol vittoria di Nasti a Bolzano contro il Sudtirol. Questa è l’istantanea che deve rappresentare la stagione azzurra. Un gruppo unito, composto da calciatori vogliosi di riscatto o desiderosi di dimostrare di poter stare a questo livello, che tutti insieme vogliono migliorarsi per trovare quell’identità di squadra che ancora manca, o che si è intravista solo a sprazzi. La partita di domenica scorsa è stata l’ennesima dimostrazione, all’interno degli stessi novanta minuti tanto delle potenzialità individuali e collettive di un gruppo giovane e totalmente nuovo quanto delle fragilità che per il momento lo attanagliano.

In pieno stile dottor Jekyll e mister Hyde a Bolzano la squadra di Pagliuca ha prima offerto la peggior versione di se stessa e poi fatto intravedere cose decisamente più positive che fanno ben sperare per il futuro. Si può obiettare che fare peggio di un primo tempo trascorso in totale balia degli avversari, per altro con un uomo in meno, non era difficile, ma in certe situazioni non è nemmeno facile uscire mentalmente da una situazione di difficoltà. E questo invece l’Empoli lo ha fatto, lasciando negli spogliatoi quell’inspiegabile paura che aveva condizionato testa e gambe nei primi quarantacinque minuti, giocando con maggior personalità. Una ripresa che, è bene chiarire, non è certo stata trascendentale, vista anche l’inferiorità numerica del Sudtirol, che alla lunga ha accusato la stanchezza abbassando inevitabilmente il proprio baricentro, ma che ha evidenziato la reazione d’orgoglio di un gruppo che non poteva certo riconoscersi negli undici slegati e poco coraggiosi scesi in campo nella prima frazione. Alti e bassi, anche all’interno della stessa partita, a cui probabilmente i tifosi azzurri si dovranno abituare perché fa tutto parte del percorso di crescita di un gruppo mediamente molto giovane e con poche partite nella categoria, come ha sottolineato lo stesso Pagliuca.

Fondamentale quindi acquisire autostima e coscienza dei propri mezzi. In tal senso la pausa per gli impegni delle Nazionali arriva al momento giusto per permettere alla squadra di lavorare, a partire da domani (concessi due giorni liberi dopo Bolzano), con un po’ più di serenità e tranquillità, anche se il gruppo non sarà al completo per l’assenza dei nazionali Ceesay, Moruzzi, Guarino e Popov. Due settimane, le prossime, utili anche ad incrementare la condizione fisica degli infortunati appena rientrati (Nasti, Pellegri e Haas) o che sono in procinto di farlo (Degli Innocenti). Anche se poi la crescita maggiore può arrivare solo giocando e in quest’ottica la prossima sfida al Castellani del 19 ottobre contro la corazzata Venezia sarà decisamente formativa e affrontarla con tre punti in più in saccoccia non può che alzare l’entusiasmo.