Empoli, ancora non basta. Domenica altra occasione

di Simone Cioni

Resta una gara prima della seconda sosta per gli impegni della Nazionale, quella con il Sudtirol che domenica prossima alle 15 a Bolzano chiuderà questo mini tour de force. Una partita a cui l’Empoli arriva ritrovando qualche certezza, dopo il pari col Monza. È vero che devono ancora essere miglioranti diversi aspetti tattici, primo fra tutti il fatto di concedere con troppa facilità occasioni agli avversari, ma contro i brianzoli gli azzurri hanno rimostrato quella reazione allo svantaggio già avuta contro Spezia e Carrarese, che invece non si era vista a Pescara. Ed è da questo atteggiamento che gli uomini di Pagliuca devono ripartire per affrontare una trasferta complicata come quella di domenica contro la squadra di Castori (il 71enne allenatore marchigiano ha però battuto solo due volte in carriera l’Empoli su 15 confronti). Gara dove non ci saranno i soliti Konatè (al Mondiale Under 20 con l’Italia) e Nasti (ai box per una lesione muscolare con l’obiettivo di tornare a disposizione dopo la sosta), ma anche Ignacchiti, visto che gli esami a cui si è sottoposto dopo aver saltato la sfida col Monza hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio-basso grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. La speranza è di poterlo riavere a disposizione per il prossimo turno infrasettimanale contro la Sampdoria del 28 ottobre al Castellani o per la successiva trasferta di Chiavari con l’Entella di sabato 1 novembre. Inoltre anche Pagliuca non sarà in panchina vista la squalifica di un turno dopo l’espulsione rimediata per l’alterco con il tecnico del Monza, Bianco.

"Cos’è successo? Son cose di campo, cose nostre, siamo stati allontanati in modo esagerato – ha commentato il tecnico azzurro nel dopo gara –. Era una partita dove i punti pesavano per entrambe e dobbiamo sempre ricordare che siamo persone con dei sentimenti e tanto stress, per un calcio che ti chiede sempre di più". Tra le note positive del match di mercoledì scorso c’è anche il ritorno in campo di Pietro Pellegri, i 13 minuti finali a quasi 13 mesi dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

"Siamo contenti per lui e per noi perché è un giocatore importante che ci aiuterà nel nostro percorso – ha ammesso Pagliuca – certamente, come i suoi compagni, deve essere messo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio". Intanto in questi tre giorni che separano dalla trasferta a Bolzano l’importante è recuperare le energie. "La squadra ha finito con ben sei under in campo e ciò significa che ha dato tanto, perciò dovremo essere bravi a recuperare per poi affrontare al meglio una trasferta su uno dei campi più difficili della Serie B – ha concluso il tecnico – senza però soffocarsi con i risultati, per migliorarsi serve la ricerca della prestazione e col Monza infatti la squadra è stata più compatta e aggressiva rispetto alle precedenti uscite, concedendo poco, se non in situazioni che avevamo deciso di forzare per far aumentare l’autostima della squadra".