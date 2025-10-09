Empoli Ancora pochi punti all’attivo

di Simone Cioni

La seconda sosta per gli impegni della Nazionale manda in archivio il primo quinto di stagione con l’Empoli che si trova in dodicesima posizione con 9 punti, gli stessi di Reggiana e Sudtirol, con un margine di quattro lunghezze sulla zona retrocessione e tre su quella play-out. Al contrario l’ottavo posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off ed occupato in questo momento dalla Carrarese, è distante un solo punto. Se uno si ferma a guardare la classifica, quindi, l’andamento degli azzurri può essere considerato ampiamente in linea con quello che è l’obiettivo dichiarato dalla società, ossia raggiungere quanto prima la quota salvezza. Del resto, in una stagione segnata tanto da un cambio di guida tecnica quanto da una completa rivoluzione della rosa, per altro attraverso un mercato oculato in cui a differenza delle precedenti stagioni in B non si è cercato il meglio della categoria, è oggettivamente fuori luogo in questo momento chiedere a Pagliuca e ai suoi ragazzi di competere per posizioni ben più ambiziose. Squadre come Palermo su tutti, ma anche Venezia, Modena, Monza, Cesena sono state costruite con questo intento e sono loro a dover sopportare la pressione di vincere a tutti i costi.

Ignacchiti e compagni devono mirare soprattutto le prestazioni, a trovare quella identità di squadra che ancora manca, facendo leva su quelle certezze che questo gruppo ha già fatto sue, ma continuando a lavorare invece su quegli aspetti, tattici e mentali, che dovranno essere migliorati per evitare di ritrovarsi, nel girone di ritorno, a dover magari fare i conti davvero con una situazione deficitaria di classifica, che chiaramente non aiuterebbe un gruppo giovane e inesperto come quello azzurro. Ecco, se a Natale certi errori dovessero ancora ripetersi e la crescita individuale e collettiva non dovesse essere così significativa, allora sì che ci sarebbe da cominciare a preoccuparsi. I nove punti attuali hanno eguagliato le peggiori partenza in Serie B, quando l’Empoli l’ha affrontata retrocedendo dalla massima categoria. Con lo stesso bottino si erano infatti chiuse anche le prime sette giornate della stagione 1988-‘89 con Luigi Simoni in panchina (le stesse 2 vittorie, 3 pari e 2 ko) e quelle del campionato 1999-‘00 con alla guida Elio Gustinetti (in quel caso arrivarono 3 successi e 4 sconfitte). Tuttavia, non è certo la peggior partenza assoluta in cadetteria. Per rimanere nei campionati dall’inizio del nuovo millennio ad oggi infatti nella stagione 2012-‘13 un certo Maurizio Sarri, tecnico alle prime armi che poi si affermerà tanto a livello nazionale quanto internazionale, riuscì a conquistare con il suo Empoli appena 3 punti nelle prime 7 gare, vincendo la prima partita addirittura solo alla decima giornata. Eppure l’Empoli concluse poi quell’annata al quarto posto, con la promozione che sfumò solo nel derby con il Livorno in finale play-off. Ma questa è un’altra storia.