L'Atalanta strapazza l'Empoli al "Castellani": 3-0

Empoli, 30 ottobre 2023 – Non c’è partita tra Empoli e Atalanta: finisce 3-0 per gli uomini di Gasperini, che dominano in lungo e in largo. Andreazzoli schiera la stessa formazione che ha vinto il derby con la Viola. Assenti Baldanzi, Destro e Pezzella. Gasperini lascia ancora l’ex rossonero De Ketelaere in panchina. Partenza forte dell’Empoli, ma Dea subito in gol alla prima occasione: al 5’ passaggio filtrante di Lookman per Scamacca, che solo dinnanzi a Berisha lo batte di tacco da pochi passi. Una rete strepitosa. Il pallone passa sotto le gambe del portiere.

18 foto L'Atalanta travolge l'Empoli al Castellani (foto Tommaso Gasperini / Fotocronache Germogli)

Al quarto d’ora conclusione dalla distanza di Marin, con la palla che termina sul fondo. Al 17’ ancora Scamacca protagonista: calcia dal limite di interno destro cogliendo il palo alla sinistra del portiere empolese. Tutto sotto lo sguardo attento del cittì della Nazionale, Luciano Spalletti. Al 20’ gol annullato a Scamacca, che supera di testa l’estremo difensore: ma c’era Lookman in fuorigioco al momento del cross. Al 23’ traversone di Hateboer dalla destra e colpo di testa di Scamacca che impegna severamente Berisha.

Pochi secondi dopo è Lookman con un diagonale dalla sinistra a mettere alla prova Berisha. Al 29’ il meritato raddoppio bergamasco: sinistro prepotente di Koopmeiners in diagonale dalla destra. Al 33’ gli azzurri reclamano il calcio di rigore per un presunto fallo di Ruggeri su Cambiaghi: il direttore di gara fa proseguire, il Var conferma la decisione dell’arbitro. Avvio di ripresa con l’Empoli a spingere e l’Atalanta a controllare. Ma il tris lo cala la Dea: al 6’ il solito Scamacca entra in area, si porta il pallone sul destro e scarica un bolide che non dà scampo a Berisha.

Al 13’, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Scamacca sbaglia clamorosamente sottomisura: poteva essere tripletta. Sul capovolgimento di fronte, Caputo si trova a tu per tu con Musso, col portiere che riesce a respingere la sua botta. Al 17’ sassata di Scamacca e traversa. Al 35’ il neo entrato Maldini (chi si rivede) mette al centro dalla sinistra, Gyasi blocca il pallone per Fazzini che calcia: si salva Musso. L’Atalanta sorride, l’Empoli si lecca le ferite.

EMPOLI – ATALANTA 0-3

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (18’ st Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (37’ st Bastoni), Grassi, Maleh (29’ st Fazzini); Cancellieri (29’ st Maldini), Cambiaghi (18’ st Gyasi); Caputo. A disposizione: Perisan, Caprile, Guarini, Bereszynski, Kovalenko, Ranocchia, Shpendi. Allenatore: Andreazzoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini (1’ st Toloi), Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (41’ st Bakker); Koopmeiners (20’ st Pasalic); Lookman (31’ st Muriel), Scamacca (20’ st De Ketelaere). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Zortea, Bonfanti, Adopo, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

MARCATORI: 5’ Scamacca, 29’ pt Koopmeiners; 6’ st Scamacca.

NOTE: serata ventosa. Ammoniti: Maleh, Cacace, Gyasi, Fazzini. Angoli: 2-6. Recupero: 1’, 4’.

Gianluca Barni