Empoli-atalanta. Apre la vendita biglietti. Torna la ’promo’ abbonati

Aperta la vendita dei biglietti per il match Empoli-Atalanta di domenica prossima alle 18 al Castellani, e anche stavolta la società azzurra ha attivato una promozione per gli abbonati. Questi potranno infatti acquistare fino a quattro tagliandi per altre persone a prezzo promozionale presso l’Empoli Store e l’Unione Clubs Azzurri, oppure collegandosi al sito web https://empolifc.vivaticket.it. Promozione che non sarà invece attiva il giorno della gara presso le biglietterie dello Stadio di via delle Olimpiadi.