Empoli-Bologna 1-1, Dominguez risponde a Colombo

Empoli, 25 gennaio 2025 – Un pareggio che soddisfa più l’Empoli che il Bologna. Finisce 1-1 al Castellani: la sbloccano i padroni di casa con Colombo, a pochi minuti dall’intervallo i rossoblù la pareggiano con un bel gol di Dominguez (ma che errore di Vazquez).

Dominguez riprende Colombo

D’Aversa sceglie Fazzini dal 1’, in attacco tocca a Colombo affiancare Esposito. Italiano sceglie Dallinga e non Castro al centro dell’attacco, spazio a Moro in mediana. Ritmi bassi fin da subito bassi, al 9’ tentativo di Lucumi testa: blocca in due tempi Vazquez. Sortita offensiva dell’Empoli al 16’, Gyasi riceve a centro area ma viene rimontato al momento del tiro. I toscani la sbloccano al 26’: Fazzini fa scendere sulla corsia Pezzella, traversone di prima intenzione per Colombo che sfugge alle spalle di Lucumi e fulmina Skorupski. La reazione del Bologna arriva al 45’: cross di Lykogiannis per il destro al volo di Dominguez, Vazquez sbaglia tutto e si fa infilare sul suo palo, è 1-1.

Parità al Castellani

Nella ripresa dentro subito Castro per Dallinga. Empoli in avanti: Fazzini rientra sul destro e pennella a centro area, per un soffio Colombo non arriva favorendo l’intervento con i pugni di Skorupski. Al 72’ ci prova Odgaard con un mancino deviato: respinge Vazquez in tuffo, poi Ndoye perde il tempo sulla ribattuta e si fa rimontare. Al 78’ grande chance per il vantaggio del Bologna: cross dalla sinistra di Miranda che trova Beukema libero di colpire di testa, decisivo Vazquez che respinge con un ottimo riflesso. Senza ulteriori sussulti si arriva fino al triplice fischio: tra Empoli e Bologna finisce 1-1.