Empoli-Bologna 1-1: Dominguez risponde a Colombo

Empoli, 25 gennaio 2025 – Il Bologna impatta a Empoli, raccogliendo un solo punto in trasferta dopo il successo con il Monza che aveva alimentato le speranze per la corsa europea. Succede tutto nel primo tempo: padroni di casa per primi in vantaggio con Colombo, quasi allo scadere della prima frazione il gol di Dominguez.

Che sarebbe stata una partita più complicata del previsto per il Bologna era chiaro già dal punto di vista delle statistiche, con il Castellani sempre ostico ai rossoblù e una vittoria nello scorso campionato arrivata solo nel recupero con il gol di Fabbian. Anche quest’anno l’Empoli si rivela un avversario difficile, con la partita inizia sul filo dell’equilibrio e con ritmi alti. La squadra di Vincenzo Italiano mantiene il pallino del gioco, con maggior possesso palla mentre quella di D’Aversa punta a spezzare il ritmo e a ripartire sfruttando al meglio l’estro dei suoi interpreti offensivi.

Ed è proprio grazie a loro che l’Empoli passa in vantaggio al 24’: Fazzini imbecca sulla fascia per Pezzella che mette in mezzo una palla col contagiri per Colombo che scappa alle spalle di Lucumi e insacca il pallone dell’1-0, incolpevole Skorupski che non può nulla sul taglio preciso dell’attaccante dei toscani. La rete subita scuote il Bologna che dopo la qualche minuto di smarrimento nel quale i padroni di casa spingono sulle ali dell’entusiasmo diventa definitivamente padrone del campo e inizia a spingere e farsi vedere in maniera più continua dalle parti dell’area avversaria. Il pressing rossoblù accende anche gli animi, con il capitano Grassi che stende con una spallata Dominguez dopo che la squadra di Italiano non aveva interrotto il gioco per consentire l’ingresso dello staff medico empolese per un fallo subito in attacco. Giallo per il centrocampista di D’Aversa.

Passano i minuti e proprio quando il primo tempo sembrava essere destinato a terminare con l’Empoli in vantaggio arriva il pari dei rossoblù: prima un errore in uscita di Vasquez, poi il pallone che arriva sulla fascia dove Lykogiannis mette un cross col contagiri sul secondo palo dove il Tete Dominguez colpisce al volo facendo passare la sfera sotto le gambe del portiere avversario. È il 44’ e il punteggio al Castellani cambia, Empoli-Bologna va sull’1-1. Perfetta l’esecuzione dell’argentino ma da sottolineare l’ennesimo suggerimento perfetto del greco che dopo Inter e Dortmund si rivela ancora determinante per le trame offensive del Bologna. Dopo 4’ di recupero poi le squadre vengono mandate negli spogliatoi per la pausa. Al ritorno in campo subito un cambio per Italiano che getta nella mischia Castro per un impalpabile Dallinga.

La seconda frazione comincia con l’Empoli più arrembante e il Bologna che fatica a creare azioni degne di nota, complice anche una maggiore imprecisione dei singoli. Il primo vero sussulto arriva al 72’ con un bel tiro di Odgaard che Vasquez smanaccia togliendolo dall’incrocio. A questo punto il tecnico dei rossoblù prova a smuovere qualcosa, inserendo Fabbian proprio per il danese e mandando in campo anche Ferguson. Italiano poi è costretto anche a cambiare Lykogiannis che si fa male, schierando al suo posto Miranda. All’80’ il Bologna ha una nuova occasione su calcio d’angolo, con Beukema che di piatto prova a battere Vasquez ma l’estremo difensore dell’Empoli si fa trovare pronto. Nella stessa azione proteste rossoblù per un presunto fallo su Castro ma l’arbitro dice che è tutto regolare. Il tempo scorre ma non ci sono ulteriori sussulti con le due squadre che lottano a centrocampo senza trovare il modo giusto per trovare la via del gol. La Penna fischia così la fine dopo aver concesso 5’ di recupero, al Castellani finisce 1-1 tra Empoli e Bologna. Per i rossoblu qualche rimpianto per non aver raccolto di più con la supremazia sul campo ma sia Dallinga che Castro non hanno saputo incidere. La squadra tornerà in campo già il prossimo mercoledì per l’ultima sfida di Champions League a Lisbona contro lo Sporting.

Il tabellino

EMPOLI-BOLOGNA 1-1

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (28'st Anjorin), Henderson (13'st Maleh), Pezzella (37'st Cacace); Seb. Esposito, Fazzini; Colombo (37'st De Sciglio). In panchina: Perisan, Seghetti, Sambia, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Bacci, Bambnista, El Biache, Gravelo, Konatè. Allenatore: D'Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (31'st Miranda); Freuler, Moro (28'st Fabbian); Dominguez (39'st Iling jr), Odgaard (28'st Ferguson), Ndoye; Dallinga (1'st Castro). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Casale, El Azzouzi, Pobega, Cambiaghi, De Silvestri.

Allenatore: Italiano.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.5. RETI: 24'pt Colombo, 45'pt Dominguez.

NOTE: spettatori 10.000 circa (con circa 2500 tifosi ospiti). Ammoniti: Henderson, Grassi, Pezzella. Angoli: 4-2 per il Bologna. Recupero: 4'; 5'.