Empoli-Cagliari: D’Aversa punta alla vittoria senza ansia da risultato

"È una partita importante, ma il campionato non finisce domani". Roberto D’Aversa è consapevole che contro il Cagliari la posta in palio è alta, ma allo stesso tempo sottolinea come sul piatto ci siano ancora 24 punti e non è produttivo parlare di ‘obbligo di vittoria’. "Non voglio l’ansia del risultato – precisa il tecnico azzurro – sebbene sappiamo che in primavera spesso si decidono i destini delle squadre. L’esito dell’andata della semifinale di Coppa Italia ci deve far trasformare la delusione in rabbia positiva". Rispetto al match di andata, in cui l’Empoli ebbe la meglio per 2-0 surclassando nettamente gli avversari, adesso la situazione si è completamente capovolta tanto che oggi al Castellani-Computer Gross Arena arriva un Cagliari in salute e in fiducia. "Troviamo una squadra esperta, che concede molto poco dietro ed è brava a verticalizzare – analizza D’Aversa –, ho chiesto ai ragazzi lo stesso standard prestativo di Como, migliorando però la fase realizzativa, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Abbiamo un primo set-ball per cercare di rientrare sulle squadre che ci precedono e ritirarne magari dentro altre, al di là dello scontro diretto dobbiamo pensare a fare punti indipendentemente dagli altri".

Per quanto riguarda la formazione, però, l’allenatore abruzzese torna ad avere poche scelte a disposizione,visto anche le assenze degli squalificati Gyasi e Fazzini, oltre ai soliti infortunati. Proprio su chi sostituirà l’esterno destro ghanese, D’Aversa ammette di non aver ancora sciolto le riserve. "Sambia o De Sciglio? Sicuramente sono due possibili soluzioni, come lo potrebbero essere però anche Solbakken o Ebuehi – precisa – di sicuro, nonostante l’importanza che riveste per noi Gyasi, chiunque lo sostituirà sono sicuro che non lo farà rimpiangere". D’Aversa poi si sofferma anche sulla tenuta di Viti, dopo un’altra settimana di lavoro successivamente al ritorno in campo a Como e sui dubbi in attacco. "Se Mattia ha i novanta minuti nelle gambe? Ancora non lo sappiamo, valuteremo domani – ammette – così come mi riservo di decidere fino all’ultimo momento chi mettere in campo tra Esposito, Kouame e Colombo, valutazione in cui dovrò tenere di conto pure della possibilità di incidere a partita in corso. Ma con loro tre questa è una situazione che avrò in ogni partita perché posso alternarli senza problemi".

Sollecitato poi sulla brutta sconfitta di Coppa Italia, D’Aversa torna anche sulle scelte adottate col Bologna. "Se le rifarei? L’unica cosa diversa che avrei voluto fare era dare minutaggio ad Ebuehi, ma Fazzini ha chiesto il cambio e non c’è stato modo – conclude –. Non dimentichiamoci che poche settimane prima, il Bologna ne aveva dati cinque alla Lazio. Noi siamo delusi e arrabbiati, i nostri tifosi devono essere invece orgogliosi di aver giocato una storica semifinale e sono stati encomiabili. Anche per questo domani (oggi per chi legge ndr) dobbiamo fare il massimo, visto che per ora gli abbiamo regalato poche gioie in casa, nonostante le prestazioni non siano mai mancate".