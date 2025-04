L’Empoli crea e spreca, il Cagliari si accontenta. Al Castellani finisce 0-0. Fischi alla squadra

Empoli, 6 aprile 2025 – Tra i problemi (tanti) che attanagliano l’Empoli in questa stagione, quello del gol – specialmente in casa – è il più importante. Non è un dettaglio da poco, perché anche nella gara contro il Cagliari, scontro diretto fondamentale per la corsa salvezza, gli azzurri sbattono sulla loro incapacità quasi cronica di concretizzare al meglio le occasioni. Che non sono tantissime, è vero, ma che al netto di una gara bruttina e noiosa sono sempre di più di quelle create dai sardi.

In altre parole, lo 0-0 che matura al Castellani avrebbe tranquillamente potuto essere un 1-0 per l’Empoli e non ci sarebbe stato niente da dire, ma se gli uomini di D’Aversa, in 15 partite casalinghe, sono riusciti a vincerne soltanto una, segnando nel complesso appena 5 reti, un motivo c’è. La squadra, ancora orfana di uomini importanti, non riesce a capitalizzare al meglio le situazioni a lei favorevoli, specialmente se là davanti arrivano uomini che col gol non hanno dimestichezza, tipo Cacace o Sambia.

Ne viene fuori un pari a reti bianche che serve solo a mantenere il morale appena al di sopra della soglia minima di serenità, un risultato che fa il paio con l’1-1 di Como ma che col Napoli all’orizzonte sa tanto di ennesima occasione sprecata. Sulla gara in sé, poi, non è che ci sia molto da dire. Le occasioni capitano due volte sul piede di Cacace, una nel primo e una (più ghiotta) nel secondo tempo, ma in entrambi i casi il neozelandese è impreciso. Ci va vicino anche Sambia, che prima viene fermato all’ultimo dopo una bella percussione centrale e poi sfiora il palo su punizione. Troppo poco per chi ha necessariamente bisogno di tornare a vincere, tant’è che anche una parte del pubblico, alla fine, si è lasciata andare ai fischi nei confronti di Grassi e compagni.

EMPOLI-CAGLIARI 1-1, IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia (65’ Ebuehi), Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito (84’ Solbakken), Cacace; Kouamé (70’ Colombo). All. D’Aversa. A disposizione: Seghetti, Brancolini; Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Konatè.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Paolomino (71’ Zappa), Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati (82’ Deiola); Zortea, Viola (59’ Gaetano), Luvumbo (59’ Coman); Piccoli (82’ Pavoletti). All. Nicola A disposizione: Ciocci, Sherri; Marin, Jankto, Makoumbou, Obert, Mutundawa, Felici.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1 (Zingarelli-Rossi; Prontera; Aureliano/Marini)

AMMONITI: Luperto, Palomino, Augello, Pavoletti