Empoli, con l’Entella è già scontro diretto . A Chiavari serve fare un altro passo in avanti

di Simone Cioni

EMPOLI

Partita importante quella di domani a Chiavari per l’Empoli, chiamato a fare un passo avanti nel proprio percorso di crescita dopo quello indietro fatto con la Sampdoria. Curiosamente l’ultima volta che gli azzurri sono scesi in campo sul sintetico ligure, in panchina c’era proprio quel Alessio Dionisi che domani dovrà probabilmente continuare a fare i conti con le stesse assenze che hanno caratterizzato il turno infrasettimanale di martedì scorso. Oltre a Nasti in attacco, infatti, forfait pure per Lovato e Ceesay, che ieri non si sono allenati così come in forte dubbio resta Haas, che ha svolto solo una parte del lavoro in gruppo. I primi due sono alle prese con un affaticamento muscolare, mentre il centrocampista svizzero deve fare i conti con una infiammazione al ginocchio. Un altro sicuro assente sarà Elia, che dopo l’espulsione rimediata contro i blucerchiati è stato squalificato per un turno. Quasi certo quindi l’impiego a destra di Ebuehi, entrato per altro con il piglio giusto nella gara di martedì scorso. Altri cambi rispetto all’undici iniziale proposto contro la Sampdoria si dovrebbero vedere a centrocampo, dove Yepes ed Ilie si candidano ad una maglia da titolari. A lasciargli il posto potrebbero essere Belardinelli e Ignacchiti, ma non è da escludere che possa essere dato un po’ di riposo a Ghion, il quale delle ultime sette partite ha saltato appena trentun minuti. In questo caso sarebbe il mediano spagnolo a giostrare davanti alla difesa con Ignacchiti e Ilie ai suoi lati. Da capire, poi, se Dionisi intenderà replicare la soluzione a due punte vere o tornare magari ad un attaccante con alle spalle un trequartista. Nel primo caso difficile rivedere titolare Pellegri, a distanza di pochi giorni dall’ora abbondante disputata contro la Sampdoria, mentre si alzano le quotazioni di Popov che non parte dal primo minuto dalla disfatta di Pescara e che con Dionisi ha giocato solo 39 minuti. In caso di scelta di un attacco più ‘leggero’, invece, scalpita Saporiti che nelle ultime due partite è rimasto sempre in panchina.

Non ci aspettiamo invece grandi novità in difesa dove, salvo sorprese, sarà confermato il terzetto visto all’opera contro la Sampdoria Curto-Guarino-Obaretin. Le due squadre si sono già affrontate in amichevole in estate con l’Entella che si impose 2-1 al Centro Sportivo di Petroio contro il primo Empoli di Pagliuca, ancora in fase di costruzione. Quella gara non può quindi dare riferimenti significativi, ma vista la consapevolezza dei liguri di dover lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata per non retrocedere, agli azzurri servirà la ‘spada’ più che il ‘fioretto’, in una partita che al momento è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.