Empoli, Corsi difende la squadra: "I fischi non aiutano, serve sostegno"

"Sono dispiaciuto per i fischi alla squadra a fine partita, in questo momento bisognerebbe battergli le mani lo stesso. È stata una cosa anomala per Empoli". Il post Cagliari si apre con le parole del presidente Fabrizio Corsi, in seguito alla contestazione dei tifosi dopo lo 0-0 nello scontro diretto con i sardi. "Non c’è un giocatore che abbia demeritato, sono amareggiato perché l’ambiente di Empoli deve accompagnare questi ragazzi – ha proseguito il massimo dirigente –. Sono quindici anni che facciano A e B e mi piacerebbe che vedessero le squadre di provincia che ci sono qui intorno. L’Empoli è in lotta fino alla fine, mi aspetto il recupero di qualche giocatore e credo che abbiamo gli strumenti per vincerne qualcuna. Fischi figli della prova di coppa? Se qualcuno pensa che si possa vincere la coppa credo che debba cambiare squadra. Abbiamo fatto giocare tanti giovani, questo è un servizio che ci sta dando la squadra".

Il massimo dirigente è un fiume in piena e ribadisce. "Io ripeto, spero ci sia qualcuno che possa fare investimenti migliori di me, ma se vanno intorno, qui vicino stanno vivendo situazioni difficili. A noi ci vedono come un modello, poi il modello si difende incoraggiando i ragazzi e mantenendo equilibrio e calma", chiosa il presidente.

Dopo lo sfogo di Corsi, il tecnico Roberto D’Aversa (nella foto) ha invece analizzato la partita contro i sardi. "La volontà era quella di vincere, ma frutto anche della tensione per la posta in palio la gara non è stata bella, ai punti comunque avremmo meritato noi – commenta il tecnico azzurro –. In alcune circostanze avremmo dovuto essere più bravi e in altre non abbiamo avuto la giusta determinazione per crearci delle situazioni pericolose. Siamo ancora lì e dobbiamo fare di tutto per raggiungere il nostro obiettivo". Ora vincere diventa davvero imprescindibile per raccogliere qualche punto in più e smuovere la classifica.

Si.Ci