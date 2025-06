Empoli: crescita del 68% degli spettatori al Carlo Castellani in Serie A

Al termine del quadriennio di Serie A è interessante vedere come l’Empoli sia cresciuto negli anni come capacità attrattiva verso i propri tifosi. Se andiamo a leggere i numeri, infatti, il Carlo Castellani-Computer Gross Arena è passato dai 121.973 spettatori ospitati complessivamente nella stagione 2021-‘22 ai 204.854 di quest’anno, pari a un incremento del 68 per cento.

Rispetto alla media per ogni gara casalinga si è passati dagli ‘appena’ 6420 spettatori di quattro anni fa ai 10.782 dell’ultimo torneo, dato appena inferiore a quello fatto registrare la scorsa stagione: 206.358 spettatori complessivi per una media di 10.861 a gara. Già nel 2022-‘23 si era vista una sensibile crescita con 195.573 spettatori totali e una media di 10.293.

Se come numero di tifosi ospitati quest’anno il ’Castellani’ si è piazzato terzultimo davanti al Penzo di Venezia e al Sinigaglia di Como, per percentuale di riempimento in base alla capienza l’impianto empolese ha chiuso una posizione sopra con il 66 per cento dei propri posti mediamente occupati. Dietro l’Olimpico laziale (62), il Bentegodi di Verona (63) e l’U-Power Stadium di Monza (64).

Si.Ci.