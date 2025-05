Empoli di D'Aversa si prepara per la sfida cruciale contro il Verona

Terzo giorno di allenamenti oggi al Sussidiario per l’Empoli di D’Aversa, che prosegue nella preparazione della delicata e fondamentale partita di domenica alle 20.45 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Verona. A livello fisico lo staff del tecnico abruzzese è impegnato nel gestire gran parte dei calciatori. Quindi, salvo imprevisti, a parte i lungo degenti saranno tutti a disposizione. Ismajli, Viti, Solbakken e Kovalenko la settimana scorsa hanno lavorato a parte, ma i primi due hanno comunque giocato tutta la partita a Monza, con Viti che ha addirittura trovato il suo primo gol con la maglia azzurra. L’ucraino e il norvegese non sono entrati, ma erano comunque pronti all’occorrenza, almeno per una parte di gara. Tra i giocatori da gestire ci sono anche Ebuehi, anche lui rientrato dopo il problema muscolare accusato dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bologna, e Anjorin, tornato a disposizione qualche settimana fa dopo un lungo stop. Come ha specificato lo stesso D’Aversa alla vigilia della trasferta di Monza, probabilmente schierarlo dall’inizio può essere un rischio, ma le sue qualità possono risultare determinanti in corso d’opera. I pesantissimi gol siglati contro Venezia e Parma stanno lì a dimostrarlo.