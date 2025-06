Empoli e Juve Stabia trattano per Guido Pagliuca: indennizzo o contropartita tecnica?

di Simone Cioni EMPOLI Proseguono i contatti tra Empoli e Juve Stabia per liberare Guido Pagliuca, scelto dalla società azzurra come allenatore del nuovo corso. Forte di un altro anno di contratto, il club campano non vuol chiaramente perdere il tecnico dell’ultimo biennio d’oro senza avere nulla in cambio. Le due parti stanno quindi discutendo su un eventuale indennizzo che l’Empoli dovrebbe versare nelle casse delle ‘vespe’ (la clausola rescissoria di 700mila spuntata nei giorni scorsi sarebbe infatti valida solo in casa di una chiamata dalla Serie A) o, eventualmente una contropartita tecnica da girare alla società gialloblu, magari un giovane di proprietà azzurra. Che il matrimonio tra Empoli e Pagliuca sabbia da fare, però, sembra se ne stiano facendo una ragione anche a Castellamare di Stabia.

Ieri infatti sono iniziati a circolare i primi nomi di allenatori graditi al presidente Langella per il post-Pagliuca. Tra questi in pole position ci sarebbe per altro un ex azzurro, Ignazio Abate (28 presenza nella stagione 2007-‘08 tra Serie A, Coppa Italia e Coppa Uefa). Intanto, sebbene nel mercato si entri nel vivo solo dopo la nomina del nuovo allenatore, con cui dovranno essere condivise le varie strategie, iniziano ad uscire i primi nomi che sarebbero finiti nel radar del direttore sportivo Roberto Gemmi. Dopo quelli del portiere svizzero Mina, del centrocampista del Perugia Giunti, l’attaccante Vlahovic dell’Atalanta Under 23 e il mediano Buglio della Juve Stabia, quest’ultimo per la verità più perché nelle ultime tre stagioni ha sempre lavorato con Pagliuca, un altro giocatore che sarebbe attenzionato dal direttore sportivo azzurro è la punta Giuseppe Ambrosino. Cinque gol e 4 assist in 36 presenze nell’ultimo campionato di B col Frosinone, ha 21 anni ed è di proprietà del Napoli e a fine giugno farà ritorno sotto il Vesuvio per fine prestito. Convocato dal Ct Nunziata per l’Europeo Under 21 (7 presenze e un gol finora con il team giovanile dell’Italia), Ambrosino è una prima punta che può giocare però anche in coppia con un altro attaccante, è veloce e dotato di un buon controllo di palla oltre ad essere capace tanto di attaccare gli spazi tanto di giocare di sponda per l’inserimento dei compagni. Intanto fonti vicine al Casarano parlano di un sondaggio dell’Empoli anche per il giovane difensore classe 2006 Milos Milicevic, serbo di origine ma con passaporto italiano, protagonista della promozione del Casarano dalla Serie D alla C. Cresciuto nei vivai di Triestina, Pordenone e Torino, autore anche di eurogol dalla distanza all’ultima edizione della Viareggio Cup con la Rappresentativa di Serie D contro il Genoa, è un centrale fisicamente strutturato che può giostrare sia in una difesa a quattro che ha tre. Su di lui, però, ci sarebbe forte l’interesse di Sud Tirol ed Hellas Verona.