Empoli e Parma: record di infortuni tra i giocatori, 239 gare saltate

Empoli e Parma, oltre che unite da un gemellaggio tra le tifoserie che dura ormai da oltre quarant’anni e che anche ieri sera è stato rinnovato prima del fischio d’inizio con l’ormai consueto giro di campo con le bandiere delle due squadre, sono anche ai primi due posti di una speciale graduatoria che avrebbero volentieri fatto a meno di comandare.

Si tratta della classifica delle gare saltate per infortunio dai propri giocatori (i dati presi in considerazione dal portale specializzato Transfermarkt si riferiscono alle giornate dalla prima alla trentaquattresima, mentre quella di ieri è stata la trentaseiesima). Gli azzurri comandano con addirittura 239 gare saltate, undici in più dei ducali.

Numeri che testimoniano l’oggettiva situazione in cui ha dovuto giocare la squadra di D’Aversa, che ha avuto ben cinque infortuni ai legamenti crociati del ginocchio (Ebuehi, Sazonov, Haas, Pellegri e Kouame), altre due operazioni al ginocchio (Maleh e Zurkowski) e una alla spalla (Solbakken). A queste vanno aggiunto le lunghe assenze per problemi muscolari di Ismajli, Esposito, Fazzini e Anjorin oltre a quelle di Viti, che ha avuto sia guai muscolari che traumatici.