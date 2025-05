Empoli e Verona: Ultima Sfida per la Salvezza in Serie A

Tre punti a separarle, un obiettivo comune ancora da conquistare. Ecco come arrivano Empoli e Verona agli ultimi 90 minuti di questa Serie A, con in palio la salvezza per entrambe. Anche se gli scaligeri hanno già scongiurato il rischio di retrocessione diretta, essendo certi di disputare quanto meno lo spareggio. Fin qui il percorso delle due formazioni è stato simile, anche se i gialloblù veneti sono stati solo per una giornata in una delle ultime tre posizioni. Al termine del girone di andata, gli azzurri erano dodicesimi con 20 punti, uno in più del Verona, che occupava il 15esimo posto. Tra i numeri della squadra dell’ex Zanetti spiccava l’unico pareggio ottenuto nelle prime 19 partite e ben 20 gol in più subiti rispetto al team di D’Aversa, complice anche l’1-4 che proprio l’Empoli rifilò al Verona di Zanetti (nella foto) nel match al Bentegodi. Dopo il giro di boa, le note vicissitudini che hanno colpito capitan Grassi e compagni hanno fatto precipitare gli azzurri fino a meno otto dall’Hellas, massimo vantaggio del Verona alla 32esima giornata. Con la ripresa di questo finale di stagione, però, in cui è stata capace di conquistare 7 punti nelle ultime 5 gare, la squadra di D’Aversa ha rosicchiato 5 punti a quella di Zanetti, a digiuno di vittorie da 8 incontri (5 pari e 3 ko). Nel girone di ritorno, ribaltati anche i numeri dei gol fatti e subiti con l’Empoli più prolifico (14 contro 8), mentre il Verona è cresciuto in solidità difensiva (23 reti incassate contro 35).