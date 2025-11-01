Empoli, che botta: l'Entella lo domina a Chiavari e vince 1-0

Chiavari, 1° novembre 2025 – L’Empoli è ancora gravemente malato: nonostante il cambio di allenatore (da Pagliuca a Dionisi), la squadra del presidente Corsi non si ritrova e anche nell’undicesima giornata del campionato di serie B soccombe, 1-0, sul campo dell’Entella, imbattuta davanti al proprio pubblico. Situazione di classifica pessima: l’Empoli è al momento quindicesimo a 11 punti, a solo + 2 dalla zona-playout. In verità, il divario avrebbe potuto essere maggiore: sul terreno di gioco, infatti, c’è stata una sola formazione, quella di casa.

Dionisi opta per Yepes e Moruzzi nell’undici di partenza. Assenti Ceesay, Lovato, Haas, Nasti ed Elia per squalifica. Avvio sotto il segno dei liguri, che collezionano calci d’angolo in serie e al 10’ hanno la palla-gol, con Russo che la spreca da pochi passi. Due minuti più tardi ci prova Parodi, ma la conclusione finisce alta. Al 18’ la prima, timida replica degli azzurri: il mancino di Moruzzi dalla distanza termina a lato. Al 35’ padroni di casa ancora vicini al vantaggio: Fumagalli calcia una punizione dai 25 metri e coglie la traversa, a Fulignati battuto.

Primo tempo dominato dai padroni di casa, con l’Empoli che ci ha capito pochissimo: l’unica cosa positiva per i toscani è non aver subito gol (e non è poco, vista la differenza di passo e gioco tra le due squadre). Neppure un minuto di gioco nella ripresa che Fulignati dice no, miracolosamente, due volte a Marconi prima e Franzoni poi sugli sviluppi dell’ennesimo tiro dalla bandierina. Al 5’, su una indecisione colossale di Guarino, non ne approfitta Fumagalli. All’11’ diagonale strozzato da Russo. Al 26’ Tiritiello sfiora il centro con un colpo di testa da distanza ravvicinata.

Al 32’ tenta Carboni, con una palla tagliata che finisce di poco sul fondo. Al 35’ Fulignati è strepitoso sullo stacco di testa, a botta sicura, di Debenedetti: la respinta, d’istinto e tecnica, è da applausi. Al 36’ ancora il portiere empolese mette il pallone in corner sul tiro di Di Mario: sugli sviluppi dell’angolo il solito Tiritiello sfiora il gol. Batti e ribatti e al 41’ l’Entella trova il vantaggio con l’accorrente Tiritiello, ormai una certezza in fatto di segnature (5 in 11 turni, che per un difensore sono davvero tante).

La deviazione di piatto sul calcio piazzato di Fumagalli. La difesa dei toscani resta a presepe. Al 50’ Guarino ha la palla del pareggio: il suo sinistro, però, è alzato in corner da Colombi. Ma sarebbe stata una beffa per l’Entella.

TABELLINO VIRTUS ENTELLA – EMPOLI 1-0

V. ENTELLA (3-1-4-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Benali (18’ st Karic); Bariti (38’ st Nichetti), Dalla Vecchia (49’ st Portanova), Franzoni, Di Mario; Russo (18’ st Debenedetti), Fumagalli. A disposizione: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Matteazzi, Moretti, Ankeye, Boccadamo. Allenatore: Chiappella.

EMPOLI (3-5-1-1): Fulignati; Curto, Guarino; Moruzzi, Yepes (44’ st Bianchi), Ghion (24’ st Ignacchiti), Belardinelli (24’ st Degli Innocenti), Carboni; Ilie (15’ st Popov); Pellegri (15’ st Shpendi). A disposizione: Perisan, Gasparini, Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORE: 41’ st Tiritiello.

NOTE: giornata nuvolosa. Ammoniti: Tiritiello, Belardinelli, Degli Innocenti, Di Mario. Angoli: 11-2. Recupero: 0’, 5’.