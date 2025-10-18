Empoli, esame Venezia per Dionisi. Il tecnico prepara la prima sfida

di Simone CioniEMPOLIEntrambe retrocesse dall’ultimo campionato di Serie A Empoli e Venezia, di fronte domani alle 17.15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, hanno approcciato alla nuova stagione in maniera diversa. Gli azzurri hanno optato per una radicale rivoluzione della rosa scegliendo un tecnico emergente come Pagliuca, salvo poi tornare sui loro passi con l’esonero dell’allenatore di Cecina, con il quale non è probabilmente scattata quella scintilla che si pensava. E adesso hanno scelto di affidarsi all’usato sicuro richiamando quel Alessio Dionisi, che riportò in A l’Empoli nel 2020-‘21. Al contrario i lagunari, dopo la separazione in estate con Di Francesco, hanno scelto un allenatore esperto di promozioni dalla B come Stroppa (Crotone, Monza e Cremonese). Il 57enne tecnico lombardo ha confermato il modulo 3-5-2, suo marchio di fabbrica e già adottato nella passata stagione, che nell’ultima sfida stravinta col Frosinone si è però trasformato in un più offensivo 3-4-1-2, con Kike Perez schierato alle spalle di due punte. E proprio la capacità di muoversi tra le linee del fantasista spagnolo, uno dei migliori in campo con i ciociari, potrebbe dare fastidio ad un Empoli che verosimilmente si schiererà a specchio o quasi. In una linea mediana a cinque degli azzurri, infatti, sarà il playmaker Ghion a preoccuparsi di dover chiudere le linee di passaggio al 28enne iberico. Qualora invece Dionisi dovesse scegliere un centrocampo a quattro potrebbe anche essere l’altro mediano ad occuparsi in prima battuta di Perez per permettere all’ex Sassuolo di aver più libertà di manovra in fase di impostazione.

Un’altra chiave tattica del match potrebbero essere le catene laterali, dove il Venezia è solito lavorare con molta intensità, soprattutto a sinistra con Haps, il quale è comunque reduce da 173 minuti in campo con il Suriname in questa sosta per le Nazionali. Motivo per cui gli potrebbe essere preferito Bjarkason, che pur convocato anche lui dall’Islanda non ha giocato nessun minuto. Altri due nazionali su cui Stroppa dovrà fare attente valutazioni sono Korac, il difensore lussemburghese è stato in campo tutti e 180 i minuti disputati dalla sua Nazionale, e Yeboah, che con l’Ecuador ne ha invece giocati 126. Simili i dati relativi al possesso palla con il Venezia che tiene mediamente il pallone per il 57,9 per cento del tempo, mentre l’Empoli si attesta poco sotto con il 52,1 per cento. Quello degli azzurri, però, è stato finora un possesso palla abbastanza sterile e molto lontano dalle zone pericolose del campo. Guardando la classifica, comunque, il Venezia ha solo 3 punti in più degli azzurri, che potrebbero quindi agganciare i lagunari, ma se entrambe hanno segnato gli stessi 10 gol, gli uomini di Stroppa ne hanno subiti solo cinque (contro i 13 azzurri), quattro dei quali nei secondi tempi, ed hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare.