Empoli, ufficiale l’esonero di Pagliuca e del suo staff

Empoli, 14 ottobre 2025 – A poche ore dal primo allenamento della settimana, in vista della sfida di domenica contro il Venezia, l'Empoli esonera, come previsto, Guido Pagliuca e il suo staff. Oltre al tecnico Pagliuca sono sollevati dall'incarico anche i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.

"A mister Pagliuca e al suo staff – si legge nel comunicato stampa – vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.

Si attende adesso l'ufficialità per l'ingaggio di Alessio Dionisi che dovrebbe dirigere l'allenamento di oggi sul campo di Petroio. Pagliuca paga un avvio non convincente della squadra in questo campionato di Serie B con due vittorie, l'ultima a Bolzano contro il Südtirol, ma anche due sconfitte e tre pareggi conditi da troppi gol subiti.