Empoli: esordio in Serie B 2025-26 il 22 agosto, derby con Carrarese dopo 29 anni

Venerdì 22 agosto. Questa la data che i tifosi dell’Empoli dovranno segnare sul proprio calendario per non perdere la prima partita degli azzurri nella Serie B 2025-‘26. In realtà ancora non ci sono chiaramente date e orari ufficiali, quindi l’esordio dell’Empoli potrebbe essere anche il giorno dopo o domenica 24, mentre la stagione si concluderà nel fine settimana dall’8 al 10 maggio 2026. Scongiurata l’ipotesi paventata per qualche giorno di una categoria cadetta a 22 squadre dopo il caso-Brescia, che ha riscritto di fatto la classifica dell’ultimo campionato. Se anche dopo l’ultimo grado di giudizio sarà confermata la penalizzazione delle ‘rondinelle’ (si parla di quattro punti) il club del presidente Cellino raggiungerebbe infatti in C Cosenza e Cittadella, mandando allo spareggio salvezza (fissato per il 15 e 20 giugno) Sampdoria e Salernitana. La trasferta più lunga sarà quella in Sicilia a Palermo, mentre dopo 29 anni tornerà il derby con la Carrarese (unico toscano), mai disputato prima però nel secondo livello del calcio italiano.

Oltre ai rosanero siciliani e agli apuani, ad oggi l’organico della Serie B 2025-‘26 è composto da Juve Stabia, Catanzaro, Cesena, Bari, Sud Tirol, Modena, Reggiana, Mantova e Frosinone. Poi ci saranno naturalmente anche le altre due retrocesse dalla A, Monza e Venezia e le tre promosse finora dalla Serie C Padova, Virtus Entella e Avellino, alle quali se ne aggiungerà un’altra dopo la finale play-off (sono in lizza Cerignola, Pescara, Ternana e Vicenza). Le ultime due compagini che chiuderanno il cerchio per arrivare a 20 partecipanti saranno la perdente della finale play-off per salire in A tra Spezia e Cremonese e la vincente del play-out Sampdoria-Salernitana. La formula anche per la prossima stagione resterà la stessa, con le prime due classificate che saranno direttamente promosse mentre le piazzate dal terzo all’ottavo posto disputeranno i play-off per il terzo posto al piano di sopra. Le ultime due, al contrario, scenderanno direttamente in C mentre terzultimo e quartultimo disputeranno il play-out.

Si.Ci.