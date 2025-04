Empoli, la salvezza passa dal derby. D’Aversa è carico: “Non possiamo più sbagliare”

Empoli, 26 aprile 2025 – La salvezza passa dal Franchi. Per un Empoli che non può più permettersi di sbagliare, la gara di domani, 27 aprile, in casa della Fiorentina è fondamentale. Per quanto riguarda la formazione, Roberto D'Aversa riparte dai confortanti aggiornamenti che arrivano dall'infermeria: Ardian Ismajli, dopo un'intera settimana di lavoro con il gruppo, è ora disponibile per rientrare al centro della difesa, dove si unirà a Goglichidze e a Viti. Novità a anche centrocampo con un possibile rientro da titolare di Anjorin al fianco di Grassi.

A sinistra torna invece Pezzella, ristabilitosi da un infortunio che lo ha tenuto fuori contro il Venezia, mentre sul lato opposto del centrocampo giocherà Gyasi. In attacco, la novità si chiama Solbakken: l’ex Roma è il candidato principale per sostituire lo squalificato Cacace accanto a Fazzini ed Esposito, mentre Colombo dovrebbe partire dalla panchina.

"E’ una gara fondamentale, non solo per il prestigio del derby", dichiara D'Aversa. "La Fiorentina si sta dimostrando un avversario di grande calibro, ma il nostro intento è chiaro: vincere per avanzare verso la salvezza, un obiettivo per cui questa partita è fondamentale." Prosegue il tecnico: "Sarà importante rimanere compatti e limitare al massimo ciò che concederemo, mantenendo la freddezza sotto porta per capitalizzare le occasioni che si presenteranno. Dobbiamo migliorare su entrambi i fronti del gioco in un momento della stagione in cui non possiamo più permetterci di sbagliare."